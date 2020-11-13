***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
13.11.2020 14:48
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-30.09.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 Yılı 3 Dönem K.Geciçi Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
13/11/2020
Açıklamalar
Ekteki 01.01.2020-30.09.2020 Dönemi Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesine sunulmuş olup Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888403
BIST
16:201.286
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 14,22
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.293
En Düşük
1.273
16:207,6967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0079
|Açılış
|: 7,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,5972
16:209,1079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0101
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
16:20467,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,70
|Açılış
|: 467,59
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
469,95
En Düşük
458,96
BIST En Aktif Hisseler16:20
|KARTN
|2.145,00
|48.225.869
|% 10,00
|
|SEYKM
|13,97
|14.556.559
|% 10,00
|
|MERIT
|74,25
|308.383
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|6.762.294
|% 9,99
|
|PENGD
|4,96
|33.449.959
|% 9,98
|
|UZERB
|32,44
|542.890
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,89
|1.343.754
|% -9,93
|
|BALAT
|7,29
|201.312
|% -9,89
|
|ETILR
|4,47
|4.567.133
|% -9,88
|
|ATSYH
|4,65
|210.958
|% -9,53
|
|GARAN
|8,78
|3.618.833.739
|% 1,74
|
|KRDMD
|4,32
|2.817.249.731
|% 4,10
|
|YKBNK
|2,88
|1.166.752.891
|% 3,97
|
|AKBNK
|6,30
|1.109.310.217
|% 0,96
|
|PETKM
|4,74
|967.190.552
|% 1,94
|
|KRDMD
|4,32
|2.817.249.731
|% 4,10
|
|GARAN
|8,78
|3.618.833.739
|% 1,74
|
|YKBNK
|2,88
|1.166.752.891
|% 3,97
|
|TSKB
|2,32
|688.726.222
|% 4,04
|
|EKGYO
|1,89
|462.134.998
|% 0,53
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6928
|7,6967
|% 0,10
|
|Euro
|9,0877
|9,1079
|% 0,11
|
|Sterlin
|10,1459
|10,1968
|% 0,85
|
|Frank
|8,4161
|8,4668
|% 0,56
|
|Riyal
|2,0541
|2,0644
|% 0,46
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|12,02
|
|Altın Gr.
|469
|470
|5,68
|
|Cumhuriyet
|3.107
|3.154
|5,00
|
|Tam
|3.096
|3.176
|11,27
|
|Yarım
|1.496
|1.536
|5,45
|
|Çeyrek
|751
|768
|2,72
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,71
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,13
|0,13
|
|B. Petrol
|42,87
|42,87
|-0,66
|