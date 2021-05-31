***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
31.05.2021 08:56
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.03.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 1 Dönem K.Geciçi Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
31/05/2021
Açıklamalar
Ekteki 01.01.2021-31.03.2021 Dönemi Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesine sunulmuş olup Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938887
BIST
18:051.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.423
En Düşük
1.401
18:058,5717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0070
|Açılış
|: 8,5300
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|Önceki Kapanış
|: 8,4450
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8,5796
En Düşük
8,5656
18:0510,4611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0192
|Açılış
|: 10,3650
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|Önceki Kapanış
|: 10,3000
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10,4759
En Düşük
10,4506
18:05525,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,02
|Açılış
|: 525,27
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|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
524,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|7,15
|5.986.130
|% 10,00
|
|IZTAR
|22,46
|26.060.084
|% 9,99
|
|UTPYA
|28,30
|1.591.737
|% 9,95
|
|VKING
|6,36
|6.298.703
|% 9,84
|
|YAYLA
|3,50
|48.151.984
|% 9,72
|
|GEDZA
|41,22
|64.567.256
|% -9,96
|
|KUTPO
|40,12
|74.683.176
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|37.281.129
|% -9,93
|
|TRILC
|42,28
|259.353.864
|% -9,08
|
|USAK
|2,34
|102.154.641
|% -8,95
|
|GARAN
|7,98
|1.624.525.760
|% 0,25
|
|THYAO
|12,98
|1.113.234.119
|% -0,54
|
|EREGL
|19,21
|855.566.571
|% 1,86
|
|BIMAS
|64,25
|673.152.690
|% 6,29
|
|YKBNK
|2,16
|623.148.588
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|623.148.588
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,88
|386.330.705
|% -0,53
|
|GARAN
|7,98
|1.624.525.760
|% 0,25
|
|TSKB
|1,32
|121.379.532
|% 0,00
|
|THYAO
|12,98
|1.113.234.119
|% -0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5626
|8,5717
|% 0,08
|
|Euro
|10,4451
|10,4611
|% 0,18
|
|Sterlin
|12,1277
|12,1885
|% 0,09
|
|Frank
|9,4939
|9,5511
|% 0,15
|
|Riyal
|2,2796
|2,2910
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|1,92
|
|Altın Gr.
|526
|526
|1,63
|
|Cumhuriyet
|3.450
|3.502
|48,00
|
|Tam
|3.433
|3.521
|47,72
|
|Yarım
|1.659
|1.703
|23,08
|
|Çeyrek
|832
|852
|11,54
|
|Gümüş.Ons
|27,97
|28,00
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,73
|0,04
|
|B. Petrol
|69,12
|69,12
|0,40
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