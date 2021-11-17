***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.11.2021 16:22
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-30.09.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 3. Dönem K.Geciçi Vergi Beyannamesİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/11/2021
Açıklamalar
Ekteki 01.01.2021-30.09.2021 Dönemi Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesine sunulmuş olup Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978320
BIST
16:451.696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 10,43
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.701
En Düşük
1.683
16:4510,5917
En Yüksek
|Değişim
|: 2,66%
|| 0,2749
|Açılış
|: 10,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,6040
En Düşük
10,2960
16:4511,9728
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 0,2922
|Açılış
|: 11,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
11,9910
En Düşük
11,6569
16:45631,58
En Yüksek
|Değişim
|: 2,91%
|| 17,87
|Açılış
|: 631,58
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
631,67
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler16:45
|PRKAB
|40,70
|285.955.596
|% 10,00
|
|DOBUR
|149,60
|33.797.034
|% 10,00
|
|TETMT
|173,20
|2.661.874
|% 9,97
|
|MERCN
|12,48
|47.623.674
|% 9,96
|
|BASGZ
|17,23
|350.434.593
|% 9,96
|
|TACTR
|26,10
|586.417
|% -8,42
|
|IDEAS
|45,16
|77.491.449
|% -6,38
|
|ELITE
|18,66
|204.068.191
|% -5,38
|
|DOGUB
|3,06
|1.150.824
|% -5,26
|
|TDGYO
|6,92
|41.936.301
|% -4,95
|
|PETKM
|7,73
|2.688.345.041
|% -2,52
|
|GARAN
|11,95
|2.120.321.729
|% -0,99
|
|SISE
|10,30
|1.537.395.644
|% 3,41
|
|KRDMD
|7,65
|1.107.799.711
|% 1,86
|
|THYAO
|17,86
|887.902.896
|% 1,13
|
|PETKM
|7,73
|2.688.345.041
|% -2,52
|
|ADESE
|1,07
|287.021.964
|% 2,88
|
|YKBNK
|3,32
|856.722.953
|% -1,48
|
|EKGYO
|2,12
|459.748.553
|% 1,44
|
|ODAS
|1,58
|310.013.202
|% 1,94
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,5823
|10,5917
|% 2,66
|
|Euro
|11,9630
|11,9728
|% 2,50
|
|Sterlin
|14,1519
|14,2229
|% 2,51
|
|Frank
|11,2813
|11,3493
|% 2,19
|
|Riyal
|2,8028
|2,8169
|% 2,21
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|11,62
|
|Altın Gr.
|630
|630
|16,07
|
|Cumhuriyet
|4.154
|4.217
|84,00
|
|Tam
|4.150
|4.254
|101,08
|
|Yarım
|2.006
|2.058
|48,89
|
|Çeyrek
|1.006
|1.029
|24,45
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,11
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|8,48
|8,49
|0,26
|
|B. Petrol
|81,91
|81,91
|-0,52
|
Seans Raporu
16:45
daha fazla
-
16:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 91 artarak (% 0.60 ) 1, 504
-
16:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKAB, MERCN, HEDEF, BASGZ, DITAS, TETMT, BRMEN, DOBUR
-
16:55
GEDZA, ULUSE, TSPOR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:55
TACTR, SONME, ELITE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:55XEUR
EURO serbest piyasada 11.91 liradan (ALIŞ) işlem