***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.05.2022 16:36
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-31.03.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 Yılı 1. Dönem K.Geciçi Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/05/2022
Açıklamalar
Ekteki 01.01.2022-31.03.2022 Dönemi Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030573
BIST
17:562.392
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -26,75
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.425
En Düşük
2.392
17:5615,5640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0865
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6656
En Düşük
15,4564
17:5616,2188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1054
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,3568
En Düşük
16,0891
17:56906,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 4,90
|Açılış
|: 906,73
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler17:54
|DAGHL
|22,00
|1.507.639
|% 10,00
|
|IMASM
|35,26
|17.633.912
|% 9,98
|
|BAGFS
|17,63
|88.114.613
|% 9,98
|
|UFUK
|44,96
|2.475.208
|% 9,98
|
|TMPOL
|18,97
|22.600.186
|% 9,97
|
|GZNMI
|36,44
|73.672.601
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|2.476.457
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.969.354
|% -9,84
|
|SKTAS
|3,92
|25.688.567
|% -9,68
|
|GENIL
|18,19
|244.266.210
|% -9,68
|
|THYAO
|42,96
|4.638.724.286
|% 1,13
|
|GARAN
|14,96
|1.842.489.836
|% -0,13
|
|SAHOL
|19,30
|1.763.237.390
|% 0,05
|
|KRDMD
|14,89
|1.547.647.086
|% -4,98
|
|SISE
|19,35
|1.440.466.882
|% -1,83
|
|EKGYO
|2,64
|1.016.999.853
|% -1,86
|
|YKBNK
|4,34
|940.154.551
|% -4,62
|
|KARSN
|5,44
|718.287.116
|% 2,06
|
|SKBNK
|1,12
|140.959.120
|% 2,75
|
|GARAN
|14,96
|1.842.489.836
|% -0,13
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5519
|15,5587
|% 0,52
|
|Euro
|16,1987
|16,2210
|% 0,67
|
|Sterlin
|18,9968
|19,0921
|% 0,38
|
|Frank
|15,4188
|15,5116
|% 0,19
|
|Riyal
|4,1372
|4,1579
|% 0,57
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|908
|908
|5,94
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|21,43
|21,46
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,74
|0,22
|
Seans Raporu
17:54
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, TTKOM, THYAO
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 17 kaybederek (% -0.75 ) 2, 148
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRGYO, ULUUN, RHEAG, IMASM, MNDRS, DAGHL, ORCAY, BAGFS, EUHOL, TMPOL
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17:59
OYLUM, ENSRI, EUHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
KERVN, SELVA, DURDO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında