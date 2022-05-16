***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2022-31.03.2022Mali Tablonun Verildiği OtoriteBoğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi MüdürlüğüMali Tablonun Verilme Nedeni2022 Yılı 1. Dönem K.Geciçi Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi16/05/2022AçıklamalarEkteki 01.01.2022-31.03.2022 Dönemi Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030573BIST