***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2022 - 30.06.2022Mali Tablonun Verildiği OtoriteBoğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi MüdürlüğüMali Tablonun Verilme Nedeni2022.Yılı 2.Dönem K.Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi15/08/2022AçıklamalarEkteki 01.01.2022 - 30.06.2022 Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesine sunulmuş olup,Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.Not:Ek Gelir Vergisi Mali tablosu eklenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055480BIST