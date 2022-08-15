***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
15.08.2022 16:30
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022 - 30.06.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022.Yılı 2.Dönem K.Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
15/08/2022
Açıklamalar
Ekteki 01.01.2022 - 30.06.2022 Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesine sunulmuş olup,Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Not:Ek Gelir Vergisi Mali tablosu eklenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055480
BIST
17:442.857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -7,23
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.845
17:4417,9656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0335
|Açılış
|: 18,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9704
En Düşük
17,8981
17:4418,3244
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0765
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,2973
17:441.026,41
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -12,97
|Açılış
|: 1.026,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.023,91
BIST En Aktif Hisseler17:42
|CMBTN
|240,30
|5.885.428
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|684.579
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|267.917.823
|% 9,97
|
|ARASE
|105,50
|111.796.032
|% 9,95
|
|GARFA
|16,25
|7.803.669
|% 9,95
|
|BARMA
|43,12
|547.188.409
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|80.798.511
|% -9,96
|
|ASUZU
|280,70
|146.098.000
|% -7,21
|
|VKFYO
|5,91
|21.021.958
|% -7,08
|
|DEVA
|33,52
|93.412.214
|% -5,26
|
|THYAO
|63,40
|4.828.710.546
|% 1,60
|
|AKBNK
|10,23
|1.740.191.327
|% 2,30
|
|ODAS
|4,44
|1.662.714.775
|% 9,90
|
|GSRAY
|6,82
|1.661.666.146
|% 3,65
|
|YKBNK
|5,49
|1.429.950.438
|% 0,92
|
|ODAS
|4,44
|1.662.714.775
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,52
|1.246.526.691
|% -0,56
|
|YKBNK
|5,49
|1.429.950.438
|% 0,92
|
|GSRAY
|6,82
|1.661.666.146
|% 3,65
|
|DOHOL
|4,44
|989.809.629
|% -4,10
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9601
|17,9651
|% 0,18
|
|Euro
|18,3132
|18,3213
|% -0,43
|
|Sterlin
|21,6376
|21,7461
|% -0,26
|
|Frank
|18,9404
|19,0545
|% -0,17
|
|Riyal
|4,7681
|4,7920
|% 0,15
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-23,53
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-13,06
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.888
|6.948
|-44,00
|
|Yarım
|3.356
|3.397
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.698
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,21
|20,23
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,37
|
|B. Petrol
|94,14
|94,14
|-4,01
|
Seans Raporu
17:42
daha fazla
-
17:57LIDFA
Yüzde -3.45 oranında düşüşle 6.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 229, 527 adet işlem
-
17:55MEGAP
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 2.88 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 607, 047 adet işlem
-
17:55MEGAP
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 2.88 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 607, 047 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 2, 854 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 36 altında . İşlem hacmi 36, 483.00 milyon TL de
-
17:54HURGZ
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 2.07 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 513, 380 adet işlem