***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
02.07.2020 10:49
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Tebliği'nin 10.maddesi uyarınca payları BIST'te işlem gören şirketler ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının % 10'una veya daha fazlasına ulaşacağının öngörülmesi durumunda Şirket Yönetim Kurulu tarafından bir rapor hazırlanır ve bu raporun tamamı veya sonuç kısmı KAP'ta açıklanır.
Bu kapsamda, Şirketimizin 2019 yılında gerçekleşen ve 2020 yılında da aynı koşullarda gerçekleşmesi beklenen İlişkili Taraf İşlemleri Raporu, Yönetim Kurulu'nun 02.07.2020 ve 08 sayılı kararı uyarınca incelenerek kabul edilmiş ve raporun sonuç kısmının KAP'ta duyurulmasına karar verilmiştir.
İlgili raporun sonuç kısmına göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler başlıklı 10.maddesi gereğince, ilişkili taraf olan Erem İnşaat Boya Turizm Yatırımları Ticaret A.Ş. ile yapılan kiralama giderinin Şirketimizin satışların maliyeti içindeki payının %10'u aşması ve 2020 yılında aynı nitelikteki işlemin belirlenen esaslara uygun olarak devam edeceğinin öngörülmesi nedeniyle, bu raporda Erem İnşaat ile yapılan işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu değerlendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853957
BIST
12:04116.694
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 1.378,82
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.717
En Düşük
115.746
12:046,8556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0086
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8564
En Düşük
6,8420
12:047,7475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0417
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
12:04390,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,83
|Açılış
|: 390,77
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
390,79
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,20
|78.210.747
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|2.937.126
|% 10,00
|
|CMBTN
|72,80
|16.550.078
|% 9,97
|
|ULUUN
|10,27
|52.938.230
|% 9,96
|
|VKFYO
|3,99
|4.624.928
|% 9,92
|
|SNKRN
|3,20
|10.269
|% -9,86
|
|YONGA
|24,70
|34.580
|% -5,73
|
|AKMGY
|38,14
|8.101.481
|% -4,46
|
|KSTUR
|54,50
|545
|% -4,39
|
|ULAS
|5,21
|2.166.725
|% -3,87
|
|GARAN
|8,37
|607.084.522
|% 0,84
|
|KRDMD
|3,25
|439.260.951
|% 0,62
|
|THYAO
|12,32
|306.440.263
|% 0,16
|
|ASELS
|33,04
|299.306.205
|% 0,85
|
|AFYON
|3,92
|289.868.259
|% 7,10
|
|KRDMD
|3,25
|439.260.951
|% 0,62
|
|ALBRK
|1,77
|200.174.690
|% 3,51
|
|CEMAS
|1,62
|177.493.988
|% 6,58
|
|EKGYO
|2,04
|226.247.227
|% 0,99
|
|IEYHO
|0,98
|98.425.111
|% 5,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5582
|8,6012
|% 0,48
|
|Frank
|7,2397
|7,2833
|% 0,38
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|2,77
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,80
|
|Cumhuriyet
|2.531
|2.550
|3,70
|
|Tam
|2.605
|2.617
|3,80
|
|Yarım
|1.265
|1.280
|1,80
|
|Çeyrek
|633
|641
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,97
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,95
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,25
|42,25
|0,22
|
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