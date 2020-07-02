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***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

02.07.2020 10:49
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***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Tebliği'nin 10.maddesi uyarınca payları BIST'te işlem gören şirketler ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının % 10'una veya daha fazlasına ulaşacağının öngörülmesi durumunda Şirket Yönetim Kurulu tarafından bir rapor hazırlanır ve bu raporun tamamı veya sonuç kısmı KAP'ta açıklanır.
Bu kapsamda, Şirketimizin 2019 yılında gerçekleşen ve 2020 yılında da aynı koşullarda gerçekleşmesi beklenen İlişkili Taraf İşlemleri Raporu, Yönetim Kurulu'nun   02.07.2020 ve 08 sayılı kararı uyarınca incelenerek kabul edilmiş ve raporun sonuç kısmının KAP'ta duyurulmasına karar verilmiştir.
İlgili raporun sonuç kısmına göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler başlıklı 10.maddesi gereğince, ilişkili taraf olan Erem İnşaat Boya Turizm Yatırımları Ticaret A.Ş. ile yapılan kiralama giderinin Şirketimizin satışların maliyeti içindeki payının %10'u aşması ve 2020 yılında aynı nitelikteki işlemin belirlenen esaslara uygun olarak devam edeceğinin öngörülmesi nedeniyle, bu raporda Erem İnşaat ile yapılan işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu değerlendirilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853957


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRGYO 2,20 78.210.747 % 10,00  
KENT 621,60 2.937.126 % 10,00  
CMBTN 72,80 16.550.078 % 9,97  
ULUUN 10,27 52.938.230 % 9,96  
VKFYO 3,99 4.624.928 % 9,92  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5582 8,6012 % 0,48  
Frank 7,2397 7,2833 % 0,38  
Riyal 1,8220 1,8312 % 0,09  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.773 1.773 2,77  
Altın Gr. 391 391 0,80  
Cumhuriyet 2.531 2.550 3,70  
Tam 2.605 2.617 3,80  
Yarım 1.265 1.280 1,80  
Çeyrek 633 641 0,90  
Gümüş.Ons 17,93 17,97 -0,06  
Gümüş Gr. 3,95 3,95 -0,02  
B. Petrol 42,25 42,25 0,22  
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