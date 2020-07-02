***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Tebliği'nin 10.maddesi uyarınca payları BIST'te işlem gören şirketler ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının % 10'una veya daha fazlasına ulaşacağının öngörülmesi durumunda Şirket Yönetim Kurulu tarafından bir rapor hazırlanır ve bu raporun tamamı veya sonuç kısmı KAP'ta açıklanır.Bu kapsamda, Şirketimizin 2019 yılında gerçekleşen ve 2020 yılında da aynı koşullarda gerçekleşmesi beklenen İlişkili Taraf İşlemleri Raporu, Yönetim Kurulu'nun 02.07.2020 ve 08 sayılı kararı uyarınca incelenerek kabul edilmiş ve raporun sonuç kısmının KAP'ta duyurulmasına karar verilmiştir.İlgili raporun sonuç kısmına göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler başlıklı 10.maddesi gereğince, ilişkili taraf olan Erem İnşaat Boya Turizm Yatırımları Ticaret A.Ş. ile yapılan kiralama giderinin Şirketimizin satışların maliyeti içindeki payının %10'u aşması ve 2020 yılında aynı nitelikteki işlemin belirlenen esaslara uygun olarak devam edeceğinin öngörülmesi nedeniyle, bu raporda Erem İnşaat ile yapılan işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu değerlendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853957BIST