***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
15.04.2021 13:43
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Tebliği'nin 10.maddesi uyarınca payları BIST'te işlem gören şirketler ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının % 10'una veya daha fazlasına ulaşacağının öngörülmesi durumunda Şirket Yönetim Kurulu tarafından bir rapor hazırlanır ve bu raporun tamamı veya sonuç kısmı KAP'ta açıklanır Bu kapsamda, Şirketimizin 2020 yılında gerçekleşen ve 2021 yılında da aynı koşullarda gerçekleşmesi beklenen İlişkili Taraf İşlemleri Raporu, Yönetim Kurulu'nun 15/04/2021 tarih ve 06 sayılı kararı uyarınca incelenerek kabul edilmiş ve raporun sonuç kısmının KAP'ta duyurulmasına karar verilmiştir.
İlgili raporun sonuç kısmına göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler başlıklı 10.maddesi gereğince, ilişkili taraf olan Erem İnşaat Boya Turizm Yatırımları Ticaret A.Ş. ile yapılan kiralama giderinin, Şirketimizin satışların maliyeti içindeki payının %10'unu aşması ve 2021 yılında aynı nitelikteki işlemin belirlenen esaslara uygun olarak devam edeceğinin öngörülmesi nedeniyle, bu raporda Erem İnşaat ile yapılan işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu değerlendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928426
BIST
13:491.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 6,00
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.407
13:498,0965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0258
|Açılış
|: 8,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1021
En Düşük
8,0064
13:499,7032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0206
|Açılış
|: 9,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7160
En Düşük
9,6004
13:49451,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,62
|Açılış
|: 451,95
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
453,52
En Düşük
449,97
BIST En Aktif Hisseler13:49
|TRGYO
|3,85
|269.234.552
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,50
|21.813
|% 10,00
|
|BTCIM
|13,73
|7.527.486
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,24
|3.475.910
|% 7,69
|
|EUKYO
|4,57
|1.767.750
|% 6,53
|
|TUREX
|17,38
|493.774.888
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.410.661
|% -9,99
|
|ORMA
|30,18
|758.454
|% -9,96
|
|BJKAS
|10,95
|11.393.245
|% -9,95
|
|SAMAT
|5,80
|10.639.639
|% -9,94
|
|GARAN
|7,39
|3.222.546.280
|% 5,72
|
|EREGL
|18,26
|903.718.895
|% 4,22
|
|SASA
|47,18
|848.990.916
|% 1,38
|
|KRDMD
|7,78
|726.761.329
|% 5,14
|
|YKBNK
|2,20
|580.031.441
|% 2,33
|
|GARAN
|7,39
|3.222.546.280
|% 5,72
|
|YKBNK
|2,20
|580.031.441
|% 2,33
|
|TSKB
|1,34
|145.088.678
|% 0,75
|
|KRDMD
|7,78
|726.761.329
|% 5,14
|
|AKBNK
|5,12
|449.872.929
|% 3,64
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0871
|8,0965
|% 0,32
|
|Euro
|9,6869
|9,7032
|% 0,21
|
|Sterlin
|11,0559
|11,1113
|% -0,20
|
|Frank
|8,6790
|8,7313
|% -0,28
|
|Riyal
|2,1390
|2,1497
|% -0,24
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|10,40
|
|Altın Gr.
|451
|451
|1,05
|
|Cumhuriyet
|2.994
|3.039
|-3,00
|
|Tam
|2.972
|3.049
|-10,40
|
|Yarım
|1.437
|1.475
|-5,03
|
|Çeyrek
|721
|738
|-2,51
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,59
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,02
|
|B. Petrol
|66,31
|66,31
|-0,27
|