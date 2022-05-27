***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
27.05.2022 11:46
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Tebliği'nin 10.maddesi uyarınca payları BIST'te işlem gören şirketler ile ilişk
14:342.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 3,09
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.452
14:3416,4011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0523
|Açılış
|: 16,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
|
16,4011
En Düşük
16,3130
14:3417,5808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0212
|Açılış
|: 17,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6366
En Düşük
17,5279
14:34980,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 7,55
|Açılış
|: 980,15
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
980,88
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler14:32
|RODRG
|17,60
|3.704.006
|% 10,00
|
|AKSA
|53,75
|213.708.748
|% 8,76
|
|ULUUN
|13,85
|171.500.893
|% 7,53
|
|HATEK
|20,78
|34.882.812
|% 7,11
|
|OYYAT
|83,10
|57.949.180
|% 6,68
|
|LIDFA
|8,20
|7.693.181
|% -9,99
|
|AKFGY
|2,74
|272.851.352
|% -9,87
|
|IHAAS
|23,50
|836.867
|% -8,42
|
|RHEAG
|1,91
|593.451
|% -4,98
|
|BOBET
|5,24
|34.707.107
|% -4,20
|
|THYAO
|45,08
|2.724.095.254
|% 1,39
|
|KARSN
|6,65
|1.834.429.889
|% 3,91
|
|EREGL
|33,26
|1.171.112.873
|% 2,59
|
|KRDMD
|14,84
|1.145.170.056
|% 1,30
|
|SISE
|20,52
|1.016.622.526
|% -1,82
|
|KARSN
|6,65
|1.834.429.889
|% 3,91
|
|DOHOL
|3,81
|399.652.196
|% 1,33
|
|HALKB
|5,63
|584.174.088
|% 1,81
|
|AKFGY
|2,74
|272.851.352
|% -9,87
|
|EKGYO
|2,62
|244.155.400
|% 0,38
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3929
|16,3959
|% 0,29
|
|Euro
|17,5553
|17,5848
|% 0,14
|
|Sterlin
|20,6033
|20,7067
|% 0,28
|
|Frank
|17,0358
|17,1384
|% 0,34
|
|Riyal
|4,3589
|4,3807
|% 0,33
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|8,09
|
|Altın Gr.
|980
|980
|7,25
|
|Cumhuriyet
|6.504
|6.602
|43,00
|
|Tam
|6.473
|6.637
|42,86
|
|Yarım
|3.129
|3.210
|20,73
|
|Çeyrek
|1.569
|1.605
|10,37
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,34
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|0,19
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,50
|
Seans Raporu
14:32
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-
14:47TIRE
Yüzde 4.02 oranında artışla 18.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 843, 495 adet işlem
-
14:45GEDIK
Yüzde 4.89 oranında artışla 6.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 550, 582 adet işlem
-
14:44KNFRT
Yüzde 5.50 oranında artışla 6.71 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 464, 554 adet işlem
-
14:43XU100
Endeks 2, 458 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 29 üstünde . İşlem hacmi 21, 422.00 milyon TL de
-
14:43PETUN
Yüzde 4.22 oranında artışla 22.74 lira fiyatla işlem gören hissede 681, 619 adet işlem