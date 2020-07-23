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***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.07.2020 13:37
GÜNCEL HABERLER



***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 23.07.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin kar dağıtım hususunun onaylanması.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 04.06.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 23.07.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREUZER00026 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREUZER00034 0,0000000 0 0 0,0000000 0
C Grubu, UZERB, TREUZER00018 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREUZER00026 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREUZER00034 0



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Frank 7,3512 7,3955 % 0,16  
Riyal 1,8201 1,8293 % -0,07  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.882 1.882 10,65  
Altın Gr. 414 414 1,85  
Cumhuriyet 2.696 2.719 21,00  
Tam 2.777 2.790 21,60  
Yarım 1.348 1.365 10,60  
Çeyrek 676 683 5,30  
Gümüş.Ons 22,78 22,82 -0,20  
Gümüş Gr. 5,02 5,03 -0,04  
B. Petrol 44,20 44,20 -0,08  
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