***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 29.06.2022 Tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin kar dağıtım hususunun onaya sunulmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 18.05.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.06.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREUZER00026 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREUZER00034 0,0000000 0 0 0,0000000 0C Grubu, UZERB, TREUZER00018 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREUZER00026 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREUZER00034 0 0C Grubu, UZERB, TREUZER00018 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 18.05.2022 tarih ve 2022/05 sayılı kararındaŞirketimizin, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") uyarınca hazırlanan 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide olmayan (solo) finansal tablolarına göre, 2021 yılı faaliyetlerinden 5.538.145 TL dönem karı, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre 304.235,14 TL dönem karı gerçekleşmiştir. TFRS esas alınarak hazırlanan finansal tablolarda bulunan dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine, VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlarımızda bulunan dönem karı tutarının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine ve anılan mahsup işlemi sonrası yasal kayıtlarımıza göre ''dağıtılabilir dönem karı'' oluşmaması sebebiyle kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifin Genel Kurul'un onayına sunulması oybirliği ile kabul edilmiştir.KAR PAYI DAĞITIM TABLOSUUZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 8.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 0Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi 0* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 6.787.794 304.2354. Vergiler ( - ) -1.249.649 05. Net Dönem Kârı 5.538.145 304.2356. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -8.660.198 -8.945.0067. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 0 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 0 0 0 0B Grubu 0 0 0 0 0C Grubu 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031138BIST