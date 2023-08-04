***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş İle ilgili Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.08.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine GeçişMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7,16,18Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.08.2023 tarihli (bugün) toplantısında1-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı ‘‘Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği''nin şirketlere daha hızlı ve etkin karar alma imkânı sağladığı dikkate alınarak, esas sermaye sistemi yerine "Kayıtlı Sermaye Sistemi"ne geçilmesine,2-Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 TL olarak belirlenmesine,3-Bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine ve " Sermayenin Artırılması" başlıklı 16. maddesi ile "Sermayenin Azaltılması" başlıklı 18. maddesinin esas sözleşmeden çıkarılmasına,4- Kayıtlı sermaye sistemine geçiş ile ilgili izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına,karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Uzertaş KSS Tadil Tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181019BIST