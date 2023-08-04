***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.08.2023 18:57
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş İle ilgili Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.08.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7,16,18
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.08.2023 tarihli (bugün) toplantısında
1-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı ‘‘Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği''nin şirketlere daha hızlı ve etkin karar alma imkânı sağladığı dikkate alınarak, esas sermaye sistemi yerine "Kayıtlı Sermaye Sistemi"ne geçilmesine,
2-Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 TL olarak belirlenmesine,
3-Bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine ve " Sermayenin Artırılması" başlıklı 16. maddesi ile "Sermayenin Azaltılması" başlıklı 18. maddesinin esas sözleşmeden çıkarılmasına,
4- Kayıtlı sermaye sistemine geçiş ile ilgili izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına,
karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Uzertaş KSS Tadil Tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181019
BIST