***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş İle ilgili SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.08.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine GeçişMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7,16,18Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.08.2023 tarihli Kayıtlı Sermaye Sistemi'ne geçilmesi kararı çerçevesinde, gerekli izinleri almak üzere 16.08.2023 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru gerçekleştirilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Uzertaş KSS Tadil Tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186135BIST