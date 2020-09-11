***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş'nin 11.09.2020 tarih ve BİAŞ-2-3745 sayılı yazısı kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 8.maddesine istinaden Şirketimizin hali hazırda kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu olmadığını beyan ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874671BIST