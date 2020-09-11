***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
11.09.2020 15:49
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş'nin 11.09.2020 tarih ve BİAŞ-2-3745 sayılı yazısı kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 8.maddesine istinaden Şirketimizin hali hazırda kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu olmadığını beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874671
BIST
15:501.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,97
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
15:507,4765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0278
|Açılış
|: 7,4920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4786
En Düşük
7,4368
15:508,8609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0555
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8739
En Düşük
8,7908
15:50467,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,45
|Açılış
|: 467,62
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
467,96
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler15:50
|DNISI
|6,82
|2.461.277
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.394.576
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.394.576
|% 10,00
|
|SODSN
|15,07
|508.793
|% 10,00
|
|UFUK
|9,35
|234.150
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,88
|13.661.418
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|7.598.636
|% -9,97
|
|DITAS
|35,12
|5.931.259
|% -9,95
|
|TSPOR
|5,81
|7.269.571
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|5.672.250
|% -9,80
|
|PETKM
|4,30
|1.498.023.602
|% 0,94
|
|THYAO
|10,91
|660.332.577
|% 1,39
|
|TUPRS
|81,65
|498.158.872
|% 0,68
|
|ZOREN
|2,76
|496.098.668
|% 1,47
|
|IHLGM
|1,56
|485.530.961
|% 7,59
|
|PETKM
|4,30
|1.498.023.602
|% 0,94
|
|IHLGM
|1,56
|485.530.961
|% 7,59
|
|SKBNK
|1,50
|454.688.796
|% -0,66
|
|IHYAY
|1,31
|312.293.114
|% 4,80
|
|IHLAS
|1,07
|252.765.679
|% 9,18
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4734
|7,4765
|% 0,37
|
|Euro
|8,8540
|8,8609
|% 0,63
|
|Sterlin
|9,5477
|9,5955
|% 0,37
|
|Frank
|8,1800
|8,2293
|% 0,41
|
|Riyal
|1,9862
|1,9961
|% 0,32
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|-2,52
|
|Altın Gr.
|468
|468
|1,45
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-18,00
|
|Tam
|3.086
|3.162
|-15,83
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|-7,66
|
|Çeyrek
|748
|765
|-3,83
|
|Gümüş.Ons
|26,74
|26,78
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,45
|0,01
|
|B. Petrol
|39,55
|39,55
|-0,51
|
Seans Raporu
15:50
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-
16:02LINK
Yüzde 4.44 oranında artışla 32.90 lira fiyatla işlem gören hissede 487, 304 adet işlem
-
16:00SONME
Yüzde 9.74 oranında artışla 15.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 031, 355 adet işlem
-
15:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 59 artarak (% 0.36 ) 1, 012
-
15:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YONGA, MMCAS, PKART, SERVE, AVHOL, KSTUR, MEGAP, UFUK, TACTR, BASCM
-
15:59
ETILR, FORMT, MEGAP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında