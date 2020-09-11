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***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

11.09.2020 15:49
GÜNCEL HABERLER



***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş'nin 11.09.2020 tarih ve BİAŞ-2-3745 sayılı yazısı kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun  II-15.1  sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin  "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 8.maddesine istinaden  Şirketimizin hali hazırda kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu olmadığını beyan ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874671


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MEGAP 7,70 6.394.576 % 10,00  
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Altın Ons 1.944 1.944 -2,52  
Altın Gr. 468 468 1,45  
Cumhuriyet 3.098 3.145 -18,00  
Tam 3.086 3.162 -15,83  
Yarım 1.491 1.530 -7,66  
Çeyrek 748 765 -3,83  
Gümüş.Ons 26,74 26,78 -0,13  
Gümüş Gr. 6,45 6,45 0,01  
B. Petrol 39,55 39,55 -0,51  
Seans Raporu 15:50
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