***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
02.11.2020 09:09
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş'nin 30.10.2020 tarih ve BİAŞ-2-4397 sayılı yazısı kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 8.maddesine istinaden Şirketimizin hali hazırda kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu olmadığını beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885281
BIST
13:251.142
En Yüksek
|Değişim
|: 2,63%
|| 29,27
|Açılış
|: 1.120
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.143
En Düşük
1.118
13:258,3841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0385
|Açılış
|: 8,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4120
En Düşük
8,3137
13:259,7649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0939
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,7964
En Düşük
9,6704
13:25508,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 4,43
|Açılış
|: 508,72
|
|Önceki Kapanış
|: 504,29
|
510,73
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler13:25
|EUKYO
|3,63
|829.793
|% 10,00
|
|VANGD
|8,91
|1.810.084
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,71
|3.642.899
|% 10,00
|
|SRVGY
|39,38
|292.797
|% 10,00
|
|TKNSA
|9,03
|56.622.074
|% 9,99
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3783
|8,3841
|% 0,46
|
|Euro
|9,7553
|9,7649
|% 0,97
|
|Sterlin
|10,7909
|10,8450
|% 0,15
|
|Frank
|9,0918
|9,1466
|% 0,28
|
|Riyal
|2,2261
|2,2373
|% 0,34
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|8,23
|
|Altın Gr.
|508
|508
|4,11
|
|Cumhuriyet
|3.376
|3.427
|37,00
|
|Tam
|3.353
|3.438
|22,09
|
|Yarım
|1.621
|1.663
|10,69
|
|Çeyrek
|813
|831
|5,34
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,10
|
|B. Petrol
|37,11
|37,11
|-0,83
|