***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
01.12.2020 16:27
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş'nin 01.12.2020 tarih ve BİAŞ-2-4875 sayılı yazısı kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 8.maddesine istinaden Şirketimizin hali hazırda kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu olmadığını beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890758
BIST
16:441.313
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 29,32
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284
|
1.314
En Düşük
1.288
16:447,8566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0310
|Açılış
|: 7,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,9176
En Düşük
7,7988
16:449,4284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0926
|Açılış
|: 9,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,4828
En Düşük
9,3064
16:44457,79
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 10,77
|Açılış
|: 457,80
|
|Önceki Kapanış
|: 447,02
|
458,49
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler16:44
|EGEEN
|1.663,20
|243.647.380
|% 10,00
|
|KONYA
|1.066,00
|79.181.052
|% 10,00
|
|JANTS
|244,20
|112.324.949
|% 10,00
|
|BFREN
|1.293,60
|71.864.295
|% 10,00
|
|KARTN
|2.834,10
|59.828.827
|% 9,99
|
|KENT
|450,00
|3.796.250
|% -10,00
|
|BASCM
|11,37
|327.797
|% -9,98
|
|MARKA
|6,53
|2.225.076
|% -9,93
|
|KERVN
|1,14
|630.200
|% -9,52
|
|POLTK
|292,00
|6.478.939
|% -9,37
|
|GARAN
|9,14
|4.004.865.984
|% 4,46
|
|KRDMD
|4,88
|1.882.986.358
|% -0,41
|
|THYAO
|11,89
|1.042.795.855
|% 4,30
|
|PETKM
|4,25
|823.551.000
|% 1,43
|
|EKGYO
|2,17
|807.372.587
|% 0,46
|
|GARAN
|9,14
|4.004.865.984
|% 4,46
|
|KRDMD
|4,88
|1.882.986.358
|% -0,41
|
|EKGYO
|2,17
|807.372.587
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,96
|788.647.177
|% 3,50
|
|GSDHO
|2,34
|510.456.356
|% 7,34
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8547
|7,8566
|% 0,40
|
|Euro
|9,4218
|9,4284
|% 0,99
|
|Sterlin
|10,4655
|10,5180
|% 0,63
|
|Frank
|8,6626
|8,7148
|% 1,00
|
|Riyal
|2,0921
|2,1026
|% 0,56
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|34,27
|
|Altın Gr.
|458
|458
|11,10
|
|Cumhuriyet
|3.023
|3.069
|75,00
|
|Tam
|3.026
|3.102
|85,38
|
|Yarım
|1.462
|1.501
|41,30
|
|Çeyrek
|734
|750
|20,65
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,50
|0,86
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,94
|0,24
|
|B. Petrol
|47,68
|47,68
|-0,20
|
Seans Raporu
16:44
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-
17:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 83 artarak (% 2.24 ) 1, 454
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BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, JANTS, BFREN
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16:58TDGYO
Yüzde 7.84 oranında artışla 16.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 027, 340 adet işlem
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16:57FMIZP
Yüzde 7.56 oranında artışla 133.70 lira fiyatla işlem gören hissede 510, 803 adet işlem
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16:55XU100
Endeks 1, 313 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 28 üstünde . İşlem hacmi 22, 002.00 milyon TL de