***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
18.06.2021 15:11
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 18.06.2021 tarih ve BİAŞ-2-2494 sayılı yazısına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin olağandışı fiyat ve miktar hareketleri maddesi kapsamında, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun anılan tebliğinin ilgili maddesi uyarınca Şirketimiz nezdinde kamuya açıklanmamış herhangi özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943047
BIST
15:111.397
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -17,29
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.396
15:118,7239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0046
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7269
En Düşük
8,6544
15:1110,3683
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0292
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
15:11501,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 4,27
|Açılış
|: 501,40
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
502,48
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler15:11
|IDGYO
|6,05
|1.314.750
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.139.673
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.863.087
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|20.057.374
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|BERA
|16,93
|8.610.615
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|559.735
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|861.992
|% -9,84
|
|UZERB
|46,00
|621.211
|% -8,55
|
|KRDMA
|6,08
|5.965.151
|% -6,46
|
|THYAO
|14,57
|920.566.341
|% -0,61
|
|GARAN
|8,24
|529.831.601
|% 0,61
|
|EKGYO
|2,15
|435.214.754
|% 1,42
|
|EREGL
|17,87
|414.260.989
|% -4,49
|
|KOZAL
|122,10
|385.933.394
|% -1,13
|
|EKGYO
|2,15
|435.214.754
|% 1,42
|
|YKBNK
|2,16
|209.441.417
|% -0,46
|
|GARAN
|8,24
|529.831.601
|% 0,61
|
|THYAO
|14,57
|920.566.341
|% -0,61
|
|IHLGM
|1,21
|66.574.969
|% 0,00
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7200
|8,7239
|% 0,05
|
|Euro
|10,3628
|10,3683
|% -0,28
|
|Sterlin
|12,0377
|12,0980
|% -0,57
|
|Frank
|9,4312
|9,4880
|% -0,33
|
|Riyal
|2,3131
|2,3247
|% -0,21
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|11,73
|
|Altın Gr.
|502
|502
|4,53
|
|Cumhuriyet
|3.323
|3.373
|32,00
|
|Tam
|3.305
|3.389
|25,37
|
|Yarım
|1.598
|1.639
|12,28
|
|Çeyrek
|801
|820
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,18
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,10
|
|B. Petrol
|72,35
|72,35
|-0,75
|
Seans Raporu
15:11
daha fazla
-
15:23KRDMA
Yüzde -6.46 oranında düşüşle 6.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 389, 264 adet işlem
-
15:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, KRDMD, PETKM
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15:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, EKGYO, TKFEN
-
15:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 22 kaybederek (% -0.90 ) 1, 237
-
15:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, VKFYO, OZBAL, TKURU