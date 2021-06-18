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***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

18.06.2021 15:11



***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 18.06.2021 tarih ve BİAŞ-2-2494 sayılı yazısına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin olağandışı fiyat ve miktar hareketleri maddesi kapsamında, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun anılan tebliğinin ilgili maddesi uyarınca Şirketimiz nezdinde kamuya açıklanmamış herhangi özel bir durum bulunmamaktadır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943047


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