***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.03.2020 17:03
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimize müşterilerden gelen yoğun talep uzerine sorumlu bir tedarikçi olarak, Şirketimiz lisanslı üreticilerin ürettiği 3 katlı medikal cerrahi yüz maskesi ve pamuklu yıkanabilir yüz maskeleri ürün gamı için tedarik ve satış süreçlerini başlatmıştır. Ürünler, ilgili tüm belgelere ve lisansa sahip üretici firmalardan tedarik edilmekte olup, Uzertaş müşterilerine sunulmaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831493
BIST
16:5385.196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -599,57
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
86.587
En Düşük
82.528
16:536,5825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0297
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6087
En Düşük
6,5266
16:537,1074
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,0858
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1129
En Düşük
6,9716
16:53322,81
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 6,97
|Açılış
|: 322,81
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
323,44
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|DEVA
|9,35
|59.161.426
|% 10,00
|
|SELEC
|6,93
|17.512.502
|% 10,00
|
|DESA
|2,42
|1.464.171
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|36.626
|% 10,00
|
|ECZYT
|8,60
|35.307.467
|% 9,97
|
|ADNAC
|1,80
|7.489.330
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|70.084
|% -10,00
|
|KPHOL
|2,25
|14.499
|% -10,00
|
|YONGA
|8,10
|18.975
|% -10,00
|
|ISBIR
|371,30
|91.354
|% -9,99
|
|GARAN
|7,06
|1.237.395.614
|% -5,36
|
|ASELS
|20,88
|513.925.144
|% -2,43
|
|THYAO
|7,85
|419.482.862
|% -1,63
|
|YKBNK
|1,79
|302.676.841
|% -4,79
|
|ISFIN
|2,76
|256.636.193
|% -9,21
|
|GARAN
|7,06
|1.237.395.614
|% -5,36
|
|YKBNK
|1,79
|302.676.841
|% -4,79
|
|ISFIN
|2,76
|256.636.193
|% -9,21
|
|IHLGM
|0,70
|62.021.567
|% -6,67
|
|ODAS
|1,17
|91.769.682
|% -4,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6601
|7,6985
|% 0,71
|
|Frank
|6,6797
|6,7199
|% 0,93
|
|Riyal
|1,7486
|1,7573
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.525
|1.526
|26,69
|
|Altın Gr.
|322
|322
|6,50
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|12,86
|12,89
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|2,74
|2,74
|0,08
|
|B. Petrol
|26,12
|26,12
|-0,86
|
Seans Raporu
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17:05DENGE
Yüzde -8.24 oranında düşüşle 0.78 lira fiyatla işlem gören hissede 137, 631 adet işlem
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17:02XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1132, 76 kaybederek (% -1.38 ) 80, 735
-
17:02
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMNIS, BASCM, EGCYH, KERVN, MERIT, YONGA, ISBIR, IZFAS, EGCEY, KPHOL