***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimize müşterilerden gelen yoğun talep uzerine sorumlu bir tedarikçi olarak, Şirketimiz lisanslı üreticilerin ürettiği 3 katlı medikal cerrahi yüz maskesi ve pamuklu yıkanabilir yüz maskeleri ürün gamı için tedarik ve satış süreçlerini başlatmıştır. Ürünler, ilgili tüm belgelere ve lisansa sahip üretici firmalardan tedarik edilmekte olup, Uzertaş müşterilerine sunulmaktadır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831493BIST