***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.03.2020 14:39
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
10.01.2020 tarih ve 31004 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-28-1 sayılı Oy Hakkına ve Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyazların Kaldırılmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6.maddesinde üst üste 5 yıl dönem zararı eden halka açık ortaklıkların beşinci hesap dönemine ait finansal tablolarını kamuya açıkladıkları tarihten itibaren 20 iş günü içinde varsa söz konusu 5 hesap döneminin tamamında ya da herhangi birinde dönem zararına neden olan faaliyetlerinin makul ve zorunlu kıldığı hallere ilişkin açıklamalarını Kurula iletmeleri hususu düzenlenmiş olup, bu konuyla ilgili olarak SPK'ya başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832824
BIST
17:2688.973
En Yüksek
|Değişim
|: -2,79%
|| -2.554,80
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
88.527
17:266,4627
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0672
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,4713
En Düşük
6,3903
17:267,1032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0434
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,1240
En Düşük
7,0479
17:26335,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,39
|Açılış
|: 335,89
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,72
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|SASA
|7,26
|217.645.496
|% 10,00
|
|PGSUS
|34,54
|370.809.385
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,42
|47.044.813
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|43.883
|% 10,00
|
|LUKSK
|6,06
|1.765.157
|% 9,98
|
|RTALB
|5,76
|6.530.095
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.741.981
|% -9,77
|
|QNBFL
|116,50
|6.234.893
|% -9,62
|
|QNBFB
|35,20
|1.513.205
|% -9,04
|
|MTRYO
|4,32
|2.307.474
|% -8,67
|
|THYAO
|8,94
|1.473.779.905
|% -3,35
|
|GARAN
|7,96
|848.342.939
|% 0,25
|
|ASELS
|23,20
|669.465.425
|% -4,37
|
|ECILC
|5,21
|572.412.061
|% 7,42
|
|PGSUS
|34,54
|370.809.385
|% 10,00
|
|THYAO
|8,94
|1.473.779.905
|% -3,35
|
|IHLGM
|0,87
|135.832.944
|% 3,57
|
|ODAS
|1,28
|180.024.657
|% -3,76
|
|YKBNK
|1,88
|234.615.085
|% -3,09
|
|IHLAS
|0,45
|53.162.303
|% -2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8830
|7,9226
|% 1,30
|
|Frank
|6,6746
|6,7148
|% 0,92
|
|Riyal
|1,7105
|1,7191
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.618
|1.620
|-10,61
|
|Altın Gr.
|335
|335
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,26
|14,31
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,97
|0,00
|
|B. Petrol
|24,77
|24,77
|-1,57
|