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***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.03.2020 14:39
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***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

10.01.2020 tarih ve 31004 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-28-1 sayılı Oy Hakkına ve Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyazların Kaldırılmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6.maddesinde üst üste 5 yıl dönem zararı eden halka açık ortaklıkların beşinci hesap dönemine ait finansal tablolarını kamuya açıkladıkları tarihten itibaren 20 iş günü içinde varsa söz konusu 5 hesap döneminin tamamında ya da herhangi birinde dönem zararına neden olan faaliyetlerinin makul ve zorunlu kıldığı hallere ilişkin açıklamalarını Kurula iletmeleri hususu düzenlenmiş olup, bu konuyla ilgili olarak SPK'ya başvuru yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832824


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Frank 6,6746 6,7148 % 0,92  
Riyal 1,7105 1,7191 % 0,74  
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Altın Gr. 335 335 -0,25  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,26 14,31 -0,09  
Gümüş Gr. 2,95 2,97 0,00  
B. Petrol 24,77 24,77 -1,57  
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