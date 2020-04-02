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***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.04.2020 13:11
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***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

       Firmamız tek kullanımlık cerrahi maske ve yıkanabilir pamuklu maske ürün gamının yanına, tamamlayıcı hijyenik ürünlerden eldiven ve el dezenfektanı ürünlerinin de toptan tedarik ve satış sürecini başlatmıştır.Covid 19 salgını ve küresel pandemi sürecini yakından takip eden firmamız ürün gamına yine konuyla alakalı farklı ürünleri de eklemek üzere araştırmalarına devam etmektedir.
Kamuoyuna duyurulur,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834196


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Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,45 14,48 0,51  
Gümüş Gr. 3,07 3,08 0,06  
B. Petrol 26,90 26,90 2,16  
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