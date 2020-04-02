***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFirmamız tek kullanımlık cerrahi maske ve yıkanabilir pamuklu maske ürün gamının yanına, tamamlayıcı hijyenik ürünlerden eldiven ve el dezenfektanı ürünlerinin de toptan tedarik ve satış sürecini başlatmıştır.Covid 19 salgını ve küresel pandemi sürecini yakından takip eden firmamız ürün gamına yine konuyla alakalı farklı ürünleri de eklemek üzere araştırmalarına devam etmektedir.Kamuoyuna duyurulur,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834196BIST