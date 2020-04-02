***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.04.2020 13:11
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Firmamız tek kullanımlık cerrahi maske ve yıkanabilir pamuklu maske ürün gamının yanına, tamamlayıcı hijyenik ürünlerden eldiven ve el dezenfektanı ürünlerinin de toptan tedarik ve satış sürecini başlatmıştır.Covid 19 salgını ve küresel pandemi sürecini yakından takip eden firmamız ürün gamına yine konuyla alakalı farklı ürünleri de eklemek üzere araştırmalarına devam etmektedir.
Kamuoyuna duyurulur,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834196
BIST
15:5588.800
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -285,61
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
88.650
15:556,6739
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0285
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7126
En Düşük
6,6438
15:557,3003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0577
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,2642
15:55343,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,13
|Açılış
|: 343,02
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
344,60
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|5,08
|1.655.801
|% 9,96
|
|BMELK
|1,33
|309.641
|% 9,92
|
|ITTFH
|2,33
|45.047.990
|% 9,91
|
|YAPRK
|7,43
|3.375.600
|% 9,91
|
|DAGHL
|3,00
|6.989.143
|% 9,89
|
|RTALB
|4,62
|6.555.077
|% -9,94
|
|INFO
|7,09
|790.268
|% -9,91
|
|MTRYO
|2,82
|31.822.827
|% -9,90
|
|OSMEN
|6,20
|24.464
|% -9,49
|
|PINSU
|2,82
|13.888.575
|% -9,32
|
|PETKM
|3,51
|1.894.694.747
|% 5,41
|
|GARAN
|7,66
|406.204.560
|% -2,30
|
|SASA
|7,50
|404.106.119
|% -5,06
|
|GSRAY
|2,26
|365.804.826
|% -7,38
|
|ECILC
|4,45
|320.899.194
|% -0,67
|
|PETKM
|3,51
|1.894.694.747
|% 5,41
|
|GSRAY
|2,26
|365.804.826
|% -7,38
|
|IHLGM
|1,02
|113.999.711
|% -4,67
|
|ADESE
|1,10
|98.535.705
|% 2,80
|
|YKBNK
|1,84
|164.734.989
|% -1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2225
|8,2637
|% -0,52
|
|Frank
|6,8345
|6,8756
|% -1,16
|
|Riyal
|1,7607
|1,7695
|% -0,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.604
|1.605
|13,28
|
|Altın Gr.
|343
|343
|0,13
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,45
|14,48
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|3,07
|3,08
|0,06
|
|B. Petrol
|26,90
|26,90
|2,16
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, KOZAA, TUPRS
-
16:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -273, 27 kaybederek (% -0.32 ) 84, 060
-
16:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRONT, BMELK, IZTAR, TACTR, UZERB, ECILC, DARDL
-
16:10
EGCYH, AKENR, VANGD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:10
GSDDE, PGSUS, SKTAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında