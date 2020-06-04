***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.06.2020 15:08
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurumsal Yönetim Tebliğinin(II-17.1) 1.maddesi 2/b fıkrası çerçevesinde payları, Piyasa Öncesi İşlem Platformunda işlem görmesi nedeniyle bağımsız yönetim kurulu üyesi bulundurma yükümlülüğünden muaf olan Şirketimiz, 04.06.2020 tarihli toplantısında yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi bulundurulmamasına,
Görev süreleri 26.06.2020'de dolacak olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan KEBENÇ ve Şebnem KEBENÇ tarafından Yönetim Kurulu'nun dikkatine sunulmuş olan istifa mektubu incelenerek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifalarının kabulüne,
Görevlerinden istifa eden Sinan KEBENÇ ve Şebnem KEBENÇ yerine, T.T.K.nın 363. maddesi gereği, ilk toplanacak Genel Kurul' un onayına sunulmak üzere Fatma Ferzan ESCOBEDO ve Ümit TOKCAN'nın seçilmelerine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849117
BIST
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|MRSHL
|92,55
|31.285.909
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|EGGUB
|83,30
|37.338.089
|% 9,97
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|CRDFA
|3,53
|18.298.384
|% 9,97
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|SKTAS
|3,88
|12.514.388
|% 9,92
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|AVGYO
|2,16
|41.568.530
|% -10,00
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|BMELK
|4,50
|812.266
|% -10,00
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|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
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|EKIZ
|6,39
|1.061.775
|% -10,00
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|RTALB
|17,03
|17.802.781
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|THYAO
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|1.112.409.555
|% 0,80
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|ASELS
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|952.439.545
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|GARAN
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|676.952.927
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|PETKM
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|627.964.662
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|EKGYO
|1,64
|553.038.117
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|EKGYO
|1,64
|553.038.117
|% -1,20
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|PETKM
|3,75
|627.964.662
|% 2,18
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|IHLGM
|1,38
|202.891.707
|% 1,47
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|TSKB
|1,15
|154.919.252
|% 0,00
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|TRGYO
|2,92
|372.790.429
|% 3,18
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Sterlin
|8,4429
|8,4852
|% -0,07
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|Frank
|7,0175
|7,0597
|% 0,50
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|Riyal
|1,7952
|1,8042
|% 0,32
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.716
|1.717
|17,07
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|Altın Gr.
|373
|373
|5,34
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|Cumhuriyet
|2.426
|2.455
|28,40
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|Tam
|2.497
|2.526
|29,30
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|Yarım
|1.219
|1.233
|14,30
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|Çeyrek
|609
|617
|7,10
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|Gümüş.Ons
|17,77
|17,83
|0,16
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|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|0,05
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|B. Petrol
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|39,36
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