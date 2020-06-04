***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurumsal Yönetim Tebliğinin(II-17.1) 1.maddesi 2/b fıkrası çerçevesinde payları, Piyasa Öncesi İşlem Platformunda işlem görmesi nedeniyle bağımsız yönetim kurulu üyesi bulundurma yükümlülüğünden muaf olan Şirketimiz, 04.06.2020 tarihli toplantısında yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi bulundurulmamasına,Görev süreleri 26.06.2020'de dolacak olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan KEBENÇ ve Şebnem KEBENÇ tarafından Yönetim Kurulu'nun dikkatine sunulmuş olan istifa mektubu incelenerek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifalarının kabulüne,Görevlerinden istifa eden Sinan KEBENÇ ve Şebnem KEBENÇ yerine, T.T.K.nın 363. maddesi gereği, ilk toplanacak Genel Kurul' un onayına sunulmak üzere Fatma Ferzan ESCOBEDO ve Ümit TOKCAN'nın seçilmelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849117BIST