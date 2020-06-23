***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.06.2020 09:18
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Firmamız pandemi sürecinde tedarik süreçlerini başlattığı, markalı profesyonel medikal maske satışı ve aracılığı konusunda çalışmalarına devam etmekte olup Bu kapsamda, yurt dışında sağladığımız geniş iletişim ağı vasıtasıyla, alıcı ve satıcı eşleştirmesi kapsamında, önümüzdeki 18 ay boyunca devamlılık arz edecek, bir satışa aracılık etmek üzere görüşmelere başlamıştır. Gelişmeler hakkında kamuoyu aydınlatılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852411
BIST
10:55115.819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 628,64
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.162
En Düşük
115.555
10:556,8579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0119
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8594
En Düşük
6,8383
10:557,7494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0408
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7524
En Düşük
7,6969
10:55386,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,67
|Açılış
|: 386,96
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
388,04
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|ULAS
|4,54
|4.977.366
|% 9,93
|
|POLTK
|139,50
|77.981
|% 9,93
|
|DGKLB
|2,48
|38.557.368
|% 9,73
|
|UZERB
|5,74
|181.350
|% 8,51
|
|MNDRS
|3,60
|30.795.851
|% 7,46
|
|BALAT
|2,00
|28.716
|% -9,50
|
|GLRYH
|14,06
|22.664.578
|% -8,46
|
|RTALB
|33,26
|23.786.735
|% -6,89
|
|MERIT
|22,32
|18.771
|% -6,14
|
|SERVE
|5,60
|145.242
|% -5,08
|
|KARSN
|2,72
|509.020.651
|% 6,67
|
|TSPOR
|8,06
|413.836.092
|% -4,05
|
|GARAN
|8,51
|281.147.028
|% -0,12
|
|ODAS
|2,18
|275.939.390
|% 2,83
|
|TCELL
|16,81
|271.081.279
|% 2,50
|
|KARSN
|2,72
|509.020.651
|% 6,67
|
|ODAS
|2,18
|275.939.390
|% 2,83
|
|EKGYO
|1,95
|226.566.551
|% 0,52
|
|ALBRK
|1,69
|118.662.852
|% 3,05
|
|TSPOR
|8,06
|413.836.092
|% -4,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5403
|8,5831
|% 0,36
|
|Frank
|7,2300
|7,2736
|% 0,50
|
|Riyal
|1,8222
|1,8314
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|1,87
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,67
|
|Cumhuriyet
|2.512
|2.527
|3,50
|
|Tam
|2.578
|2.591
|3,70
|
|Yarım
|1.256
|1.267
|1,80
|
|Çeyrek
|630
|634
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,85
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|0,03
|
|B. Petrol
|43,41
|43,41
|0,33
|
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