***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFirmamız pandemi sürecinde tedarik süreçlerini başlattığı, markalı profesyonel medikal maske satışı ve aracılığı konusunda çalışmalarına devam etmekte olup Bu kapsamda, yurt dışında sağladığımız geniş iletişim ağı vasıtasıyla, alıcı ve satıcı eşleştirmesi kapsamında, önümüzdeki 18 ay boyunca devamlılık arz edecek, bir satışa aracılık etmek üzere görüşmelere başlamıştır. Gelişmeler hakkında kamuoyu aydınlatılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852411BIST