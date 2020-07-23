***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunca, 23.07.2020 günü yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyesi seçilen Sayın İlhan EREM'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Sayın Ayşe Lalehan Erem TOKCAN'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na seçilmelerine karar verilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği (II-14.1) çerçevesinde Şirketimiz finansal raporlamadan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesinin Mustafa Özhan EREM'in olmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861349BIST