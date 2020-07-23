***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.07.2020 14:06
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunca, 23.07.2020 günü yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyesi seçilen Sayın İlhan EREM'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Sayın Ayşe Lalehan Erem TOKCAN'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na seçilmelerine karar verilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği (II-14.1) çerçevesinde Şirketimiz finansal raporlamadan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesinin Mustafa Özhan EREM'in olmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861349
BIST
14:33119.524
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 1.443,62
|Açılış
|: 118.714
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|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.672
En Düşük
118.585
14:336,8492
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
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|Açılış
|: 6,8910
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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14:337,9288
En Yüksek
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|: 0,02%
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|Açılış
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|Açılış
|: 413,65
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|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
415,78
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|13,09
|19.440.072
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.625.732
|% 10,00
|
|UFUK
|8,26
|434.038
|% 9,99
|
|BURCE
|19,50
|33.151.745
|% 9,98
|
|KLNMA
|52,25
|179.880.192
|% 9,95
|
|ETILR
|3,72
|596.335
|% -9,93
|
|MEGAP
|4,07
|839.825
|% -6,86
|
|MEGAP
|4,07
|839.825
|% -6,86
|
|IZTAR
|5,06
|732.244
|% -4,71
|
|ISBIR
|1.240,00
|627.680
|% -4,62
|
|ASELS
|34,74
|1.268.632.847
|% 2,96
|
|ISFIN
|4,25
|800.662.737
|% 3,16
|
|EKGYO
|2,34
|760.778.739
|% -1,26
|
|THYAO
|11,90
|740.125.742
|% 1,62
|
|KRDMD
|3,14
|518.467.375
|% 0,64
|
|EKGYO
|2,34
|760.778.739
|% -1,26
|
|ISFIN
|4,25
|800.662.737
|% 3,16
|
|KRDMD
|3,14
|518.467.375
|% 0,64
|
|ZOREN
|2,63
|378.495.672
|% 3,95
|
|IHLGM
|1,76
|239.659.444
|% 1,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6747
|8,7182
|% -0,29
|
|Frank
|7,3551
|7,3994
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8205
|1,8296
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|8,06
|
|Altın Gr.
|413
|414
|1,26
|
|Cumhuriyet
|2.691
|2.713
|15,60
|
|Tam
|2.772
|2.784
|16,00
|
|Yarım
|1.345
|1.362
|7,80
|
|Çeyrek
|675
|682
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,75
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|4,97
|4,98
|-0,09
|
|B. Petrol
|44,12
|44,12
|-0,16
|