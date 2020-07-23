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***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.07.2020 14:06
GÜNCEL HABERLER



***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulunca, 23.07.2020 günü yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyesi seçilen Sayın İlhan EREM'in  Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Sayın Ayşe Lalehan Erem TOKCAN'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na seçilmelerine karar verilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği (II-14.1) çerçevesinde Şirketimiz finansal raporlamadan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesinin Mustafa Özhan EREM'in olmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861349


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Tam 2.772 2.784 16,00  
Yarım 1.345 1.362 7,80  
Çeyrek 675 682 4,00  
Gümüş.Ons 22,73 22,75 -0,27  
Gümüş Gr. 4,97 4,98 -0,09  
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