***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.09.2020 13:15
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.03.2020 tarihli KAP açıklamamızda belirtildiği üzere, II-28-1 sayılı Oy Hakkına ve Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyazların Kaldırılmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6.maddesi çerçevesinde Şirketimiz yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazların kaldırılmamasına ilişkin Şirketimizce yapılan başvuru, SPK'nın 18.09.2020 tarih ve E-29833736-010.99-9416 sayılı yazısıyla olumlu karşılanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876434
BIST
15:591.118
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 15,67
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.118
En Düşük
1.097
15:597,6428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0581
|Açılış
|: 7,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,5565
15:598,9038
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0723
|Açılış
|: 8,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,8062
15:59455,37
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -6,26
|Açılış
|: 455,37
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
451,28
BIST En Aktif Hisseler15:57
|CRFSA
|23,98
|22.219.882
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,20
|7.885.317
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|3.274.726
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|1.772.417
|% 10,00
|
|ACSEL
|14,76
|31.047.533
|% 9,99
|
|SONME
|16,74
|13.230.774
|% -10,00
|
|UTPYA
|10,80
|17.956.259
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|12.338.123
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|12.338.123
|% -10,00
|
|PKENT
|801,10
|301.963
|% -10,00
|
|GARAN
|6,94
|2.515.753.140
|% 5,47
|
|SISE
|6,82
|1.057.699.843
|% 0,44
|
|KRDMD
|3,28
|806.997.334
|% -0,30
|
|AKBNK
|4,98
|732.048.231
|% 4,62
|
|YKBNK
|2,11
|598.934.411
|% 4,46
|
|GARAN
|6,94
|2.515.753.140
|% 5,47
|
|YKBNK
|2,11
|598.934.411
|% 4,46
|
|KRDMD
|3,28
|806.997.334
|% -0,30
|
|ADESE
|2,41
|451.030.283
|% 4,33
|
|SKBNK
|1,57
|271.380.568
|% 1,95
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6360
|7,6428
|% -0,75
|
|Euro
|8,8915
|8,9038
|% -0,81
|
|Sterlin
|9,6966
|9,7452
|% -0,81
|
|Frank
|8,2063
|8,2557
|% -1,20
|
|Riyal
|2,0284
|2,0386
|% -0,95
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|-7,84
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-6,27
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.080
|-47,00
|
|Tam
|3.018
|3.096
|-49,45
|
|Yarım
|1.459
|1.498
|-23,92
|
|Çeyrek
|732
|749
|-11,96
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,10
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|5,39
|5,40
|-0,25
|
|B. Petrol
|41,46
|41,46
|-0,31
|
Seans Raporu
15:57
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16:11OYLUM
Yüzde 9.96 oranında artışla 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 660, 776 adet işlem
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16:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 65 artarak (% 1.45 ) 1, 024
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16:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, YONGA, KERVN, VANGD, SKBNK, BMELK, TKURU, BRKO, UZERB, SUMAS
-
16:09
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARTI, MMCAS, COSMO, MEGAP, BEYAZ, MERIT, MEGAP, EMNIS, AYES