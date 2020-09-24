***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar27.03.2020 tarihli KAP açıklamamızda belirtildiği üzere, II-28-1 sayılı Oy Hakkına ve Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyazların Kaldırılmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6.maddesi çerçevesinde Şirketimiz yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazların kaldırılmamasına ilişkin Şirketimizce yapılan başvuru, SPK'nın 18.09.2020 tarih ve E-29833736-010.99-9416 sayılı yazısıyla olumlu karşılanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876434BIST