***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından kiralanmış olan ilişkili taraflardan Erem İnşaat Boya Turizm Yatırımları A.Ş.'ye ait gayrimenkulün kira bedeli, 29.12.2015 tarih ve 2015/10 sayılı Yönetim Kurulu kararımızla aylık 20.000 TL ye artırılmış olup, 2021 yılında da aynı bedel üzerinden devam edilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895115BIST