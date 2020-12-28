***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.12.2020 13:35
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından kiralanmış olan ilişkili taraflardan Erem İnşaat Boya Turizm Yatırımları A.Ş.'ye ait gayrimenkulün kira bedeli, 29.12.2015 tarih ve 2015/10 sayılı Yönetim Kurulu kararımızla aylık 20.000 TL ye artırılmış olup, 2021 yılında da aynı bedel üzerinden devam edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895115
BIST
17:571.439
En Yüksek
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|: 0,92%
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|Açılış
|: 1.432
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
447,32
BIST En Aktif Hisseler17:57
|OTKAR
|306,90
|615.228.204
|% 10,00
|
|GUBRF
|70,40
|2.913.341.369
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.804,30
|353.650.480
|% 10,00
|
|CMBTN
|239,80
|28.884.323
|% 10,00
|
|JANTS
|317,90
|234.493.674
|% 10,00
|
|OLMIP
|11,70
|5.234.503
|% -10,00
|
|BRYAT
|502,50
|455.315.215
|% -9,99
|
|EMKEL
|6,00
|21.751.384
|% -9,23
|
|ROYAL
|3,50
|777.507
|% -7,65
|
|CRFSA
|71,50
|17.939.010
|% -7,20
|
|GUBRF
|70,40
|2.913.341.369
|% 10,00
|
|KOZAL
|94,85
|1.505.272.387
|% 0,16
|
|SISE
|7,24
|1.379.055.756
|% 0,70
|
|KRDMD
|5,57
|771.949.165
|% 3,34
|
|BRSAN
|28,16
|724.255.054
|% -7,06
|
|SKBNK
|1,56
|698.004.611
|% 3,31
|
|SISE
|7,24
|1.379.055.756
|% 0,70
|
|KRDMD
|5,57
|771.949.165
|% 3,34
|
|ODAS
|3,83
|509.046.718
|% -1,54
|
|PETKM
|4,96
|641.721.135
|% -0,80
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4204
|7,4258
|% -2,12
|
|Euro
|9,0671
|9,0844
|% -1,71
|
|Sterlin
|10,0204
|10,0707
|% -2,22
|
|Frank
|8,3385
|8,3887
|% -1,69
|
|Riyal
|1,9745
|1,9844
|% -2,04
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.895
|1.895
|15,54
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-5,55
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|-38,00
|
|Tam
|2.974
|3.049
|-44,54
|
|Yarım
|1.438
|1.475
|-21,54
|
|Çeyrek
|721
|738
|-10,77
|
|Gümüş.Ons
|26,62
|26,66
|0,84
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,07
|
|B. Petrol
|51,23
|51,23
|-0,11
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