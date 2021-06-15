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***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.06.2021 13:40



***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 15.06.2021 tarihli 2021/7 sayılı kararı ile Sayın Yahya AKYÜREK İdari Mali İşler Müdürü olarak atanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942358


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EUKYO 7,04 6.141.760 % 9,49  
IHYAY 0,77 14.127.011 % 6,94  
GEDZA 40,06 19.675.729 % 6,54  
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Altın Ons 1.865 1.865 -1,32  
Altın Gr. 513 513 5,07  
Cumhuriyet 3.397 3.445 63,00  
Tam 3.376 3.463 59,37  
Yarım 1.632 1.675 28,71  
Çeyrek 818 838 14,36  
Gümüş.Ons 27,68 27,71 -0,16  
Gümüş Gr. 7,61 7,62 0,03  
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