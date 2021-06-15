***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.06.2021 13:40
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 15.06.2021 tarihli 2021/7 sayılı kararı ile Sayın Yahya AKYÜREK İdari Mali İşler Müdürü olarak atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942358
BIST
15:171.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -13,34
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.457
En Düşük
1.432
15:178,5469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0777
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5909
En Düşük
8,4510
15:1710,3557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0884
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,4215
En Düşük
10,2523
15:17513,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 5,07
|Açılış
|: 513,27
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
515,06
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler15:15
|UZERB
|41,80
|397.115
|% 10,00
|
|TUREX
|10,21
|84.029.361
|% 9,90
|
|EUKYO
|7,04
|6.141.760
|% 9,49
|
|IHYAY
|0,77
|14.127.011
|% 6,94
|
|GEDZA
|40,06
|19.675.729
|% 6,54
|
|TKURU
|127,80
|1.536.448
|% -10,00
|
|MERIT
|20,34
|1.010.573
|% -9,92
|
|DENGE
|3,85
|406.906
|% -8,55
|
|DERHL
|4,45
|23.903.382
|% -8,25
|
|DIRIT
|4,73
|102.499
|% -7,07
|
|BOBET
|5,79
|240.579.398
|% 5,46
|
|ATATP
|29,54
|129.341.864
|% 1,03
|
|IHLGM
|1,23
|110.008.976
|% 1,65
|
|OYYAT
|23,22
|104.240.541
|% -6,30
|
|PGSUS
|79,15
|100.814.337
|% -1,86
|
|IHLGM
|1,23
|110.008.976
|% 1,65
|
|BOBET
|5,79
|240.579.398
|% 5,46
|
|ODAS
|2,07
|57.133.811
|% -1,90
|
|BMSCH
|6,37
|81.610.608
|% 1,92
|
|GWIND
|3,78
|37.614.267
|% -1,56
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5444
|8,5452
|% 0,90
|
|Euro
|10,3521
|10,3582
|% 0,89
|
|Sterlin
|11,9868
|12,0470
|% 0,64
|
|Frank
|9,4657
|9,5228
|% 0,94
|
|Riyal
|2,2743
|2,2857
|% 1,01
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-1,32
|
|Altın Gr.
|513
|513
|5,07
|
|Cumhuriyet
|3.397
|3.445
|63,00
|
|Tam
|3.376
|3.463
|59,37
|
|Yarım
|1.632
|1.675
|28,71
|
|Çeyrek
|818
|838
|14,36
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,71
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,03
|
|B. Petrol
|73,73
|73,73
|0,87
|
Seans Raporu
15:15
daha fazla
-
15:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 02 kaybederek (% -0.83 ) 1, 548
-
15:29XU100
Endeks 1, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 94 altında . İşlem hacmi 9, 526.00 milyon TL de
-
15:28YESIL
Yüzde -9.82 oranında düşüşle 2.57 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 303, 028 adet işlem
-
15:27SONME
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 38.00 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 518 adet işlem
-
15:24XU100
Endeks 1, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 95 altında . İşlem hacmi 9, 435.00 milyon TL de