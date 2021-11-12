***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSon günlerde, yatırımcılarımızdan e-posta ve telefon yoluyla gelen Şirketimizin paylarının fiyatlarıyla ilgili yoğun sorulara istinaden işbu açıklamanın yapılması ihtiyacı doğmuştur.Şirketimiz, mevcut faaliyetleri ve finansal durumu normal ve planlandığı gibi sürdürmekte olup, olağandışı bir durum bulunmamaktadır. Şirketimizin pay piyasasındaki fiyat hareketleri ve yapılan işlemler, yatırımcıların arz ve talebi sonucunda ilgili mevzuatta düzenlenen piyasa kuralları çerçevesinde belirlenmektedir. Buna ilaveten, II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında yatırımcılarımızın kararını etkileyecek ve kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977416BIST