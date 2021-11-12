***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.11.2021 16:32
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Son günlerde, yatırımcılarımızdan e-posta ve telefon yoluyla gelen Şirketimizin paylarının fiyatlarıyla ilgili yoğun sorulara istinaden işbu açıklamanın yapılması ihtiyacı doğmuştur.
Şirketimiz, mevcut faaliyetleri ve finansal durumu normal ve planlandığı gibi sürdürmekte olup, olağandışı bir durum bulunmamaktadır. Şirketimizin pay piyasasındaki fiyat hareketleri ve yapılan işlemler, yatırımcıların arz ve talebi sonucunda ilgili mevzuatta düzenlenen piyasa kuralları çerçevesinde belirlenmektedir. Buna ilaveten, II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında yatırımcılarımızın kararını etkileyecek ve kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977416
BIST
17:511.637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 11,99
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.643
En Düşük
1.631
17:519,9620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0587
|Açılış
|: 9,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
17:5111,4045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0541
|Açılış
|: 11,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
17:51595,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 2,40
|Açılış
|: 595,52
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler17:51
|DOBUR
|112,50
|27.165.713
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,73
|40.520.983
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,55
|52.498.722
|% 9,91
|
|PRKAB
|35,36
|208.269.172
|% 9,61
|
|TACTR
|27,00
|492.865
|% 8,00
|
|KZBGY
|32,02
|42.564.741
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|261.376.017
|% -9,95
|
|SNPAM
|8,27
|309.485
|% -9,91
|
|ADESE
|1,22
|433.451.627
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,38
|99.123.489
|% -7,75
|
|PETKM
|7,70
|3.084.221.106
|% 0,65
|
|GARAN
|10,57
|1.791.959.766
|% -0,28
|
|THYAO
|17,79
|1.401.428.646
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,46
|756.071.765
|% 0,54
|
|TUPRS
|155,70
|695.036.147
|% -0,51
|
|PETKM
|7,70
|3.084.221.106
|% 0,65
|
|ADESE
|1,22
|433.451.627
|% -9,63
|
|ODAS
|1,55
|510.965.608
|% 2,65
|
|SKBNK
|1,15
|274.094.017
|% 4,55
|
|YKBNK
|3,09
|602.616.063
|% 0,32
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9559
|9,9620
|% 0,59
|
|Euro
|11,3971
|11,4045
|% 0,48
|
|Sterlin
|13,3059
|13,3727
|% 0,82
|
|Frank
|10,7541
|10,8189
|% 0,47
|
|Riyal
|2,6498
|2,6630
|% 0,63
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-5,53
|
|Altın Gr.
|594
|594
|0,67
|
|Cumhuriyet
|3.924
|3.983
|-9,00
|
|Tam
|3.906
|4.004
|-7,45
|
|Yarım
|1.888
|1.937
|-3,60
|
|Çeyrek
|947
|968
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|8,02
|8,03
|-0,01
|
|B. Petrol
|82,13
|82,13
|-0,74
|