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***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.08.2022 12:56
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

 Şirketimizde İdari Mali İşler Müdürü olarak görev yapan Sayın Yahya AKYÜREK görevinden ayrılmış bulunmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050243


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Altın Gr. 1.022 1.022 4,74  
Cumhuriyet 6.776 6.878 28,00  
Tam 6.813 6.863 29,00  
Yarım 3.320 3.355 14,00  
Çeyrek 1.665 1.677 7,00  
Gümüş.Ons 20,32 20,35 -0,02  
Gümüş Gr. 11,71 11,72 -0,02  
B. Petrol 100 100 -3,99  
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