***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.08.2022 12:56
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde İdari Mali İşler Müdürü olarak görev yapan Sayın Yahya AKYÜREK görevinden ayrılmış bulunmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050243
BIST
16:222.645
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 52,68
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.647
En Düşük
2.600
16:2217,9435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0307
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
16:2218,4107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0898
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2568
16:221.023,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,69
|Açılış
|: 1.023,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler16:22
|YBTAS
|22.880,00
|777.920
|% 10,00
|
|SANEL
|10,39
|5.309.107
|% 9,95
|
|FLAP
|4,75
|40.183.199
|% 9,95
|
|CANTE
|57,45
|25.312.318
|% 9,95
|
|OZRDN
|16,90
|10.148.182
|% 9,95
|
|SNGYO
|5,33
|133.448.000
|% -9,97
|
|IMASM
|70,05
|15.504.953
|% -9,96
|
|YAYLA
|5,63
|105.213.203
|% -9,92
|
|DOBUR
|52,65
|2.632.897
|% -9,92
|
|DIRIT
|3,42
|192.147
|% -9,76
|
|THYAO
|51,25
|2.662.585.063
|% 1,69
|
|SISE
|22,88
|2.552.236.718
|% 4,86
|
|SASA
|46,10
|1.666.404.938
|% 3,64
|
|EKGYO
|3,13
|1.028.768.546
|% 1,29
|
|EREGL
|28,04
|908.733.170
|% 1,52
|
|EKGYO
|3,13
|1.028.768.546
|% 1,29
|
|ODAS
|3,91
|676.664.026
|% 4,83
|
|YKBNK
|4,81
|817.016.861
|% 1,26
|
|SKBNK
|1,72
|214.164.365
|% 0,58
|
|SISE
|22,88
|2.552.236.718
|% 4,86
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9414
|17,9435
|% 0,17
|
|Euro
|18,3863
|18,4107
|% 0,49
|
|Sterlin
|21,9542
|22,0643
|% 0,95
|
|Frank
|18,8500
|18,9636
|% 0,54
|
|Riyal
|4,7640
|4,7879
|% 0,19
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|5,53
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|4,74
|
|Cumhuriyet
|6.776
|6.878
|28,00
|
|Tam
|6.813
|6.863
|29,00
|
|Yarım
|3.320
|3.355
|14,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.677
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,32
|20,35
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,72
|-0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|-3,99
|