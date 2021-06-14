***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.06.2021 14:30
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İLHAN EREM Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Diğer İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı 49.87 A-B-C Bağımsız Üye Değil
AYŞE LALEHAN EREM TOKCAN Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Diğer İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili 22.17 C Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA ÖZHAN EREM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi 3.57 C Bağımsız Üye Değil
FATMA FERZAN ESCOBEDO Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 04.06.2020 İcrada Görevli Değil Yoktur Yoktur 8.99 C Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan
ÜMİT TOKCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sanatçı 04.06.2020 İcrada Görevli Değil Yoktur Yoktur 0.005 C Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942167
BIST
14:451.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,34
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.458
14:458,3636
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0306
|Açılış
|: 8,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,3938
En Düşük
8,3031
14:4510,1385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0247
|Açılış
|: 10,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1706
En Düşük
10,0527
14:45498,81
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -7,95
|Açılış
|: 498,81
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler14:45
|VAKKO
|13,75
|44.536.764
|% 10,00
|
|OYYAT
|24,78
|47.976.756
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|546.955
|% 9,91
|
|ULAS
|4,59
|7.841.045
|% 9,81
|
|EUKYO
|6,43
|4.114.065
|% 9,73
|
|TKURU
|142,00
|2.229.164
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
|4.063.459
|% -9,93
|
|YESIL
|2,85
|4.587.998
|% -9,81
|
|CASA
|142,90
|360.508
|% -4,73
|
|CLEBI
|220,20
|53.550.036
|% -4,47
|
|THYAO
|14,73
|1.131.546.471
|% 0,96
|
|GARAN
|8,43
|594.829.365
|% -0,35
|
|FENER
|39,78
|441.572.059
|% 6,08
|
|YKBNK
|2,25
|385.674.400
|% -0,88
|
|BOBET
|5,78
|385.536.010
|% 8,04
|
|YKBNK
|2,25
|385.674.400
|% -0,88
|
|EKGYO
|2,22
|317.283.965
|% 0,00
|
|THYAO
|14,73
|1.131.546.471
|% 0,96
|
|GARAN
|8,43
|594.829.365
|% -0,35
|
|BOBET
|5,78
|385.536.010
|% 8,04
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3620
|8,3636
|% -0,36
|
|Euro
|10,1337
|10,1385
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,7555
|11,8144
|% -0,44
|
|Frank
|9,2723
|9,3282
|% -0,41
|
|Riyal
|2,2229
|2,2340
|% -0,39
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-23,38
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-7,92
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-56,00
|
|Tam
|3.286
|3.369
|-52,55
|
|Yarım
|1.588
|1.630
|-25,42
|
|Çeyrek
|797
|815
|-12,71
|
|Gümüş.Ons
|27,66
|27,69
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|-0,10
|
|B. Petrol
|73,11
|73,11
|0,42
|
Seans Raporu
14:45
daha fazla
-
14:59DMSAS
Yüzde 7.54 oranında artışla 6.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 136, 690 adet işlem
-
14:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 44 artarak (% 0.28 ) 1, 566
-
14:58XU100
Endeks 1, 463 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 8, 077.00 milyon TL de
-
14:58BERA
Yüzde 6.07 oranında artışla 28.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 855, 140 adet işlem
-
14:57ULAS
Yüzde 9.81 oranında artışla 4.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 757, 848 adet işlem