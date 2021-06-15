***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.06.2021 13:46
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Fatma KARAATLI Muhasebe Müdürü 30.04.2018 0 216 593 02 03 mm@uzertas.com.tr
Yahya AKYÜREK İdari Mali İşler Müdürü 15.06.2021 0 216 593 02 03 info@uzertas.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942360
BIST
15:081.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -13,69
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.457
En Düşük
1.432
15:088,5507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0815
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5909
En Düşük
8,4510
15:0810,3630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0957
|Açılış
|: 10,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,4215
En Düşük
10,2523
15:08513,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 5,07
|Açılış
|: 513,27
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
515,06
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler15:08
|MRSHL
|277,20
|4.800.131
|% 10,00
|
|UZERB
|41,80
|397.115
|% 10,00
|
|TUREX
|10,21
|83.966.518
|% 9,90
|
|EMNIS
|23,58
|1.200.380
|% 9,67
|
|EUKYO
|6,97
|6.131.996
|% 8,40
|
|TKURU
|127,80
|1.530.058
|% -10,00
|
|KLNMA
|20,14
|184.028
|% -9,93
|
|MERIT
|20,34
|1.010.573
|% -9,92
|
|YESIL
|2,57
|3.202.929
|% -9,82
|
|DENGE
|3,85
|406.906
|% -8,55
|
|EKGYO
|2,25
|966.680.014
|% 3,21
|
|THYAO
|14,48
|825.031.504
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,50
|615.859.211
|% -1,83
|
|GARAN
|8,37
|582.948.546
|% 0,12
|
|KOZAL
|124,00
|394.661.676
|% 0,65
|
|EKGYO
|2,25
|966.680.014
|% 3,21
|
|YKBNK
|2,24
|303.775.035
|% -0,44
|
|GSRAY
|3,81
|366.376.923
|% -3,79
|
|IHLGM
|1,25
|108.036.850
|% 3,31
|
|KRDMD
|7,50
|615.859.211
|% -1,83
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5491
|8,5507
|% 0,96
|
|Euro
|10,3553
|10,3630
|% 0,93
|
|Sterlin
|11,9815
|12,0416
|% 0,59
|
|Frank
|9,4702
|9,5273
|% 0,99
|
|Riyal
|2,2756
|2,2870
|% 1,07
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-0,99
|
|Altın Gr.
|513
|513
|4,92
|
|Cumhuriyet
|3.400
|3.451
|69,00
|
|Tam
|3.375
|3.462
|58,48
|
|Yarım
|1.631
|1.675
|28,29
|
|Çeyrek
|818
|837
|14,15
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,71
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|0,02
|
|B. Petrol
|73,75
|73,75
|0,89
|
Seans Raporu
15:08
daha fazla
-
15:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, VAKBN, GUBRF
-
15:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 15 kaybederek (% -0.72 ) 1, 267
-
15:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, TUREX, MRSHL
-
15:19
BOBET, CANTE, UZERB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:19
DIRIT, TKURU, YESIL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında