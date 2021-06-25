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***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.06.2021 13:50



***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İLHAN EREM Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Diğer İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı 49.87 A-B-C Bağımsız Üye Değil
AYŞE LALEHAN EREM TOKCAN Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Diğer İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili 21.96 C Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA ÖZHAN EREM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi 3.57 C Bağımsız Üye Değil
FATMA FERZAN ESCOBEDO Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 04.06.2020 İcrada Görevli Değil Yoktur Yoktur 8.99 C Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan
ÜMİT TOKCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sanatçı 04.06.2020 İcrada Görevli Değil Yoktur Yoktur 0.005 C Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944111


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Cumhuriyet 3.309 3.359 7,00  
Tam 3.292 3.375 3,79  
Yarım 1.591 1.633 1,84  
Çeyrek 798 816 0,92  
Gümüş.Ons 26,22 26,24 0,30  
Gümüş Gr. 7,33 7,34 0,07  
B. Petrol 75,84 75,84 0,28  
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