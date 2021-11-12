***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.11.2021 16:40
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Yahya AKYÜREK İdari Mali İşler Müdürü 15.06.2021 0 216 593 02 03 info@uzertas.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977419
BIST
17:201.642
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 17,03
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.643
En Düşük
1.631
17:209,9573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0540
|Açılış
|: 9,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
17:2011,4014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0510
|Açılış
|: 11,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
17:20593,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,72
|Açılış
|: 593,97
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler17:20
|DOBUR
|112,50
|27.165.713
|% 9,97
|
|HEDEF
|3,55
|52.119.380
|% 9,91
|
|OYLUM
|9,72
|38.465.294
|% 9,83
|
|PRKAB
|35,20
|188.052.930
|% 9,11
|
|BERA
|10,34
|281.670.785
|% 8,84
|
|KZBGY
|32,02
|42.188.090
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|260.754.742
|% -9,95
|
|SNPAM
|8,27
|309.485
|% -9,91
|
|ADESE
|1,22
|433.219.961
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,39
|96.004.716
|% -7,36
|
|PETKM
|7,61
|2.702.872.475
|% -0,52
|
|GARAN
|10,64
|1.534.694.775
|% 0,38
|
|THYAO
|17,79
|1.355.347.060
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,47
|681.136.962
|% 0,67
|
|TUPRS
|155,20
|621.373.743
|% -0,83
|
|PETKM
|7,61
|2.702.872.475
|% -0,52
|
|ADESE
|1,22
|433.219.961
|% -9,63
|
|ODAS
|1,55
|504.292.735
|% 2,65
|
|SKBNK
|1,17
|238.358.504
|% 6,36
|
|YKBNK
|3,10
|538.052.338
|% 0,65
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9545
|9,9573
|% 0,55
|
|Euro
|11,3915
|11,4014
|% 0,45
|
|Sterlin
|13,2885
|13,3551
|% 0,69
|
|Frank
|10,7371
|10,8018
|% 0,32
|
|Riyal
|2,6451
|2,6584
|% 0,46
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-5,43
|
|Altın Gr.
|594
|594
|0,89
|
|Cumhuriyet
|3.924
|3.983
|-9,00
|
|Tam
|3.906
|4.004
|-7,45
|
|Yarım
|1.888
|1.937
|-3,60
|
|Çeyrek
|947
|968
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|8,01
|8,02
|-0,01
|
|B. Petrol
|81,98
|81,98
|-0,89
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
-
17:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 79 artarak (% 0.89 ) 1, 783
-
17:32XU100
Endeks 1, 641 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 97 üstünde . İşlem hacmi 18, 451.00 milyon TL de
-
17:31ECZYT
Yüzde 4.03 oranında artışla 38.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 249, 486 adet işlem
-
17:29OZRDN
Yüzde 4.49 oranında artışla 8.85 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 787, 417 adet işlem
-
17:28CEMTS
Yüzde 4.89 oranında artışla 15.22 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 405, 277 adet işlem