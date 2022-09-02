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***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.09.2022 21:13
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
SERCAN ODACI MUHASEBE ŞEFİ 23.05.2021 0 216 593 02 03 info@uzertas.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059798


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYYAT 25,30 21.069.272 % 10,00  
KNFRT 10,57 26.469.849 % 9,99  
TSKB 5,95 641.111.382 % 9,98  
HKTM 23,38 45.310.443 % 9,97  
DYOBY 21,06 48.072.896 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,2155 18,2256 % 0,16  
Euro 18,1537 18,1633 % 0,32  
Sterlin 20,9086 21,0135 % -0,13  
Frank 18,4963 18,6078 % 0,24  
Riyal 4,8323 4,8565 % 0,14  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.715 1.715 17,24  
Altın Gr. 1.004 1.004 10,94  
Cumhuriyet 6.732 6.834 77,00  
Tam 6.756 6.821 56,00  
Yarım 3.292 3.335 28,00  
Çeyrek 1.651 1.667 14,00  
Gümüş.Ons 18,06 18,09 0,26  
Gümüş Gr. 10,56 10,58 0,13  
B. Petrol 93,72 93,72 1,36  
Seans Raporu 18:05
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