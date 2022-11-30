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***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.11.2022 21:53
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
REHA ÇIRAK Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını
MURAT OKU Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını
AYŞE LALEHAN EREM TOKCAN Genel Müdür İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkan Vekili
ENGİN ÖZDEMİR Genel Müdür Yardımcısı Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083290


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BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATEKS 86,35 25.968.490 % 10,00  
MEGAP 7,81 79.046.993 % 10,00  
MEGAP 7,81 79.046.993 % 10,00  
KONYA 3.272,50 367.827.495 % 10,00  
ALCTL 98,45 235.359.426 % 10,00  
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17:59 Alış Satış %  
Dolar 18,6240 18,6280 % -0,05  
Euro 19,4241 19,4359 % 0,98  
Sterlin 22,4109 22,5233 % 0,96  
Frank 19,6549 19,7733 % 1,01  
Riyal 4,9406 4,9653 % -0,05  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.769 1.769 20,07  
Altın Gr. 1.059 1.059 11,58  
Cumhuriyet 7.007 7.113 14,00  
Tam 7.078 7.152 85,00  
Yarım 3.433 3.496 41,00  
Çeyrek 1.722 1.748 21,00  
Gümüş.Ons 22,16 22,18 0,93  
Gümüş Gr. 13,26 13,28 0,54  
B. Petrol 87,00 87,00 2,75  
Seans Raporu 17:59
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