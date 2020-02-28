***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
28.02.2020 18:25
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )
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TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31.12.2019 tarihli yıllık finansal durum tablosu(bilanço) üzerinden 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376/1'inci maddesi ve SPK'nın 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı kapsamında yapılan değerlendirmede sermaye kaybının % 64,37 olduğu tespit edilmiştir.
Bu çerçevede, Şirketimizin özkaynaklarının güçlendirilmesi amacıyla satışlarda verimlilik sağlanması ve maliyet iyileştirici önlemlerin azami oranlarda alınması, satış ve pazarlama kanallarının gözden geçirilerek yeniden yapılandırılması suretiyle satışların artırılması hususlarında iyileştirici önlemlerin alınmasına, bu konuda çalısmalar yapmak üzere Yönetim Kurulu Baskanı İlhan Erem'in yetkili kılınmasına ve sözkonusu bu önlemlerin genel kurul gündemine alınarak genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822957
BIST
18:05105.994
En Yüksek
|Değişim
|: -4,01%
|| -4.424,72
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
18:056,2447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0443
|Açılış
|: 6,2330
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|Önceki Kapanış
|: 6,1750
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6,2574
En Düşük
6,1998
18:056,8511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
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|Açılış
|: 6,8360
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|Önceki Kapanış
|: 6,7670
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6,9146
En Düşük
6,8179
18:05323,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -3,21
|Açılış
|: 323,01
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
322,17
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,88
|47.817.174
|% 14,79
|
|HUBVC
|26,12
|18.239.992
|% 12,91
|
|TSPOR
|5,95
|64.773.053
|% 10,80
|
|MEMSA
|0,37
|1.779.575
|% 8,82
|
|MZHLD
|14,80
|69.482
|% 8,42
|
|BUCIM
|3,39
|1.769.458
|% -11,72
|
|AVGYO
|1,51
|52.413.327
|% -11,70
|
|DMSAS
|3,64
|12.358.745
|% -10,34
|
|YBTAS
|4.221,00
|135.072
|% -10,00
|
|IHEVA
|3,27
|4.438.731
|% -9,92
|
|THYAO
|11,75
|1.733.947.150
|% -3,29
|
|ASELS
|27,50
|1.140.663.886
|% -1,72
|
|GARAN
|9,50
|639.252.908
|% -6,77
|
|AKBNK
|6,76
|341.938.267
|% -6,24
|
|YKBNK
|2,29
|279.314.779
|% -6,53
|
|EKGYO
|1,39
|233.831.315
|% -5,44
|
|IHLGM
|1,21
|181.263.308
|% -6,20
|
|THYAO
|11,75
|1.733.947.150
|% -3,29
|
|ODAS
|1,96
|274.807.123
|% -3,92
|
|YKBNK
|2,29
|279.314.779
|% -6,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9805
|8,0205
|% 0,12
|
|Frank
|6,4297
|6,4684
|% 0,91
|
|Riyal
|1,6581
|1,6664
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.610
|1.610
|-26,71
|
|Altın Gr.
|323
|323
|-3,13
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.193
|-15,00
|
|Tam
|2.150
|2.203
|-15,57
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-7,53
|
|Çeyrek
|521
|533
|-3,77
|
|Gümüş.Ons
|16,77
|16,81
|-0,86
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,16
|
|B. Petrol
|49,84
|49,84
|-1,89
|
Seans Raporu
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