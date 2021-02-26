***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler









***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemlerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 31.12.2020 tarihli yıllık finansal durum tablosu(bilanço) üzerinden 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376/1'inci maddesi ve SPK'nın 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı kapsamında yapılan değerlendirmede sermaye kaybının % 60,37 olduğu tespit edilmiştir.Bu çerçevede, Şirketimizin özkaynaklarının güçlendirilmesi amacıyla satışlarda verimlilik sağlanması ve maliyet iyileştirici önlemlerin azami oranlarda alınması, satış ve pazarlama kanallarının gözden geçirilerek yeniden yapılandırılması suretiyle satışların artırılması hususlarında iyileştirici önlemlerin alınmasına, bu konuda çalışmalar yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Erem'in yetkili kılınmasına ve sözkonusu bu önlemlerin genel kurul gündemine alınarak genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913405BIST