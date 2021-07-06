***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
06.07.2021 16:02
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
İnnova Polimer Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
06/07/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu olumlu etkilemesi beklenmektedir.
Açıklamalar
Şirketimizle, İnnova Polimer Ticaret ve Sanayi A.Ş (İnnova) arasında İnnova tarafından üretilen Green Lack ürünlerinin dağıtılması, satılması ve bu konuda tek yetkili olması amacıyla genel dağıtıcılık sözleşmesi bugün itibariyle imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946929
BIST
17:201.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
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|Açılış
|: 1.395
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En Düşük
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|SELVA
|6,49
|19.194.607
|% 10,00
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|GWIND
|3,74
|136.397.888
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|19.134.594
|% 10,00
|
|DARDL
|15,63
|38.702.259
|% 9,99
|
|TKURU
|239,10
|7.909.796
|% 9,98
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|ISBIR
|5.500,10
|1.159.072
|% -8,24
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|NIBAS
|12,11
|7.941.974
|% -6,77
|
|GARAN
|8,65
|1.383.899.585
|% 0,12
|
|THYAO
|13,98
|663.281.430
|% -0,99
|
|EREGL
|18,08
|442.489.581
|% -0,77
|
|KOZAL
|110,60
|441.494.376
|% -0,72
|
|AKBNK
|5,39
|429.871.981
|% -0,92
|
|YKBNK
|2,22
|406.920.935
|% -0,45
|
|GARAN
|8,65
|1.383.899.585
|% 0,12
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|TSKB
|1,28
|113.442.613
|% -0,78
|
|PEKGY
|1,34
|112.803.583
|% 3,88
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|ODAS
|1,93
|159.586.195
|% 1,58
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,6846
|8,6868
|% 0,26
|
|Euro
|10,2730
|10,2791
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,9380
|11,9979
|% -0,22
|
|Frank
|9,3466
|9,4029
|% -0,13
|
|Riyal
|2,3025
|2,3140
|% -0,07
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.812
|1.812
|20,39
|
|Altın Gr.
|504
|504
|5,01
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.385
|33,00
|
|Tam
|3.320
|3.405
|33,92
|
|Yarım
|1.604
|1.647
|16,41
|
|Çeyrek
|805
|824
|8,21
|
|Gümüş.Ons
|26,47
|26,50
|0,01
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|Gümüş Gr.
|7,39
|7,40
|0,01
|
|B. Petrol
|76,04
|76,04
|-1,12
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