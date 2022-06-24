***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiTedarikçi (Supplier)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıTerraco Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih24/06/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketin cirosunu olumlu etkilemesi beklenmektedir.AçıklamalarTerraco Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Terraco) ile yapılan görüşmeler neticesinde, Terraco'nun 24.06.2022 tarihli yetkilendirme yazısı ileŞirketimiz,- Handymate Ürün Grubu için Karadeniz Bölgesi, İstanbul ve Trakya tek yetkili distribütör bayi,- Trakya Bölgesi ve İstanbul yetkili satış bayisi,olarak 1 (bir) yıl süre ile yetkilendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039112BIST