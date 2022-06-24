***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
24.06.2022 15:12
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Terraco Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
24/06/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu olumlu etkilemesi beklenmektedir.
Açıklamalar
Terraco Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Terraco) ile yapılan görüşmeler neticesinde, Terraco'nun 24.06.2022 tarihli yetkilendirme yazısı ile
Şirketimiz,
- Handymate Ürün Grubu için Karadeniz Bölgesi, İstanbul ve Trakya tek yetkili distribütör bayi,
- Trakya Bölgesi ve İstanbul yetkili satış bayisi,
olarak 1 (bir) yıl süre ile yetkilendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039112
BIST