***VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
14.02.2020 16:06
***VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [VAKBN]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
30/07/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFVKFB32084
Nominal Değer (TL)
68.768.348
Vade Başlangıç Tarihi
14/02/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
18/02/2020
Vadesi (Gün)
46
İtfa Tarihi
31/03/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819064
BIST
16:11120.330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -210,07
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.279
16:116,0665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0249
|Açılış
|: 6,0570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0665
En Düşük
6,0344
16:116,5734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0187
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5764
En Düşük
6,5408
16:11307,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,87
|Açılış
|: 307,15
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,52
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,84
|653.726.654
|% 18,33
|
|AYCES
|12,74
|6.172.908
|% 14,98
|
|BJKAS
|3,04
|492.641.211
|% 11,76
|
|GEDIK
|12,15
|55.574.271
|% 11,47
|
|ALCTL
|19,78
|59.311.886
|% 11,06
|
|TUKAS
|12,83
|3.027.874
|% -15,92
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|RHEAG
|2,12
|44.884.272
|% -9,79
|
|OZBAL
|2,42
|12.485.984
|% -7,63
|
|SAFKR
|3,10
|1.629.302
|% -7,46
|
|ASELS
|29,08
|1.212.268.698
|% 3,05
|
|THYAO
|14,90
|1.200.979.554
|% -0,60
|
|GSRAY
|2,84
|653.726.654
|% 18,33
|
|ISGYO
|2,20
|579.129.235
|% 6,28
|
|BJKAS
|3,04
|492.641.211
|% 11,76
|
|ISGYO
|2,20
|579.129.235
|% 6,28
|
|GSRAY
|2,84
|653.726.654
|% 18,33
|
|BJKAS
|3,04
|492.641.211
|% 11,76
|
|CEMAS
|1,24
|191.285.077
|% 2,48
|
|KARSN
|1,91
|279.696.514
|% 3,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8768
|7,9163
|% 0,20
|
|Frank
|6,1546
|6,1917
|% 0,15
|
|Riyal
|1,6120
|1,6201
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.576
|-0,75
|
|Altın Gr.
|307
|307
|0,75
|
|Cumhuriyet
|2.033
|2.064
|4,00
|
|Tam
|2.023
|2.073
|0,62
|
|Yarım
|978
|1.003
|0,30
|
|Çeyrek
|490
|501
|0,15
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|57,11
|57,11
|0,77
|