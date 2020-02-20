***VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
20.02.2020 16:35
***VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [VAKBN]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
30/07/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFVKFB82014
Nominal Değer (TL)
144.766.636
Vade Başlangıç Tarihi
21/02/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
24/02/2020
Vadesi (Gün)
175
İtfa Tarihi
14/08/2020
İhraç Şekli
Halka Arz (Public Offer)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820462
BIST
17:44116.059
En Yüksek
|Değişim
|: -2,63%
|| -3.137,46
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
114.921
17:446,0970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0125
|Açılış
|: 6,0990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1037
En Düşük
6,0806
17:446,5968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0191
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,6059
En Düşük
6,5663
17:44316,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,80
|Açılış
|: 316,26
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
317,46
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|192.515.732
|% 19,87
|
|HATEK
|9,44
|43.379.539
|% 10,28
|
|QNBFL
|145,40
|8.774.900
|% 10,15
|
|LOGO
|72,45
|95.202.732
|% 6,70
|
|YONGA
|9,22
|90.121
|% 6,34
|
|GSRAY
|3,12
|912.890.029
|% -20,00
|
|TSPOR
|6,23
|780.100.436
|% -19,92
|
|FENER
|15,83
|869.919.396
|% -18,57
|
|VERTU
|5,38
|39.415.979
|% -18,48
|
|BJKAS
|2,94
|1.233.883.501
|% -16,48
|
|ASELS
|28,56
|1.755.270.615
|% -4,10
|
|THYAO
|14,41
|1.602.182.495
|% -3,29
|
|BJKAS
|2,94
|1.233.883.501
|% -16,48
|
|GSRAY
|3,12
|912.890.029
|% -20,00
|
|FENER
|15,83
|869.919.396
|% -18,57
|
|BJKAS
|2,94
|1.233.883.501
|% -16,48
|
|CEMAS
|1,24
|401.689.561
|% -6,06
|
|EKGYO
|1,52
|393.699.065
|% -6,17
|
|GSRAY
|3,12
|912.890.029
|% -20,00
|
|ODAS
|2,04
|460.286.586
|% -8,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8030
|7,8421
|% -0,46
|
|Frank
|6,1718
|6,2090
|% 0,19
|
|Riyal
|1,6181
|1,6262
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.616
|1.616
|2,76
|
|Altın Gr.
|317
|317
|1,30
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,30
|18,34
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,59
|-0,02
|
|B. Petrol
|59,56
|59,56
|0,44
|
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