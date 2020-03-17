***VAKBN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 12:14
***VAKBN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKBN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830017
BIST
12:0283.931
En Yüksek
|Değişim
|: -4,50%
|| -3.957,03
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
83.930
12:026,4564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0285
|Açılış
|: 6,4540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4569
En Düşük
6,4177
12:027,1697
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0232
|Açılış
|: 7,1660
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1570
12:02307,73
En Yüksek
|Değişim
|: -1,82%
|| -5,71
|Açılış
|: 307,73
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|35.713.494
|% 10,00
|
|MMCAS
|0,93
|95
|% 9,41
|
|EGCEY
|0,40
|5.959
|% 8,11
|
|COSMO
|1,87
|161
|% 7,47
|
|SELGD
|1,42
|7.525
|% 6,77
|
|CIMSA
|5,49
|2.313.463
|% -10,00
|
|FROTO
|50,85
|4.176.702
|% -10,00
|
|TIRE
|3,51
|7.842.598
|% -10,00
|
|YKSLN
|4,86
|1.952.578
|% -10,00
|
|LUKSK
|5,31
|154.189
|% -10,00
|
|ASELS
|20,86
|312.975.192
|% -8,99
|
|THYAO
|7,76
|256.449.092
|% -5,71
|
|GARAN
|8,03
|215.434.846
|% -1,95
|
|AKBNK
|5,82
|86.927.747
|% -2,51
|
|YKBNK
|1,99
|85.855.177
|% -1,97
|
|TSKB
|0,87
|45.348.791
|% -1,14
|
|IHLGM
|0,78
|39.200.357
|% -9,30
|
|YKBNK
|1,99
|85.855.177
|% -1,97
|
|THYAO
|7,76
|256.449.092
|% -5,71
|
|KARSN
|1,19
|35.688.945
|% -6,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8469
|7,8863
|% -0,30
|
|Frank
|6,7426
|6,7832
|% -0,34
|
|Riyal
|1,7138
|1,7224
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.483
|1.483
|-31,86
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-5,41
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|12,23
|12,28
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|2,56
|2,57
|-0,11
|
|B. Petrol
|30,25
|30,25
|0,20
|