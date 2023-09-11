***VAKBN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.09.2023 16:28
***VAKBN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKBN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193807
BIST
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16:598.156
En Düşük
|Değişim
|: -2,03%
|| -168,82
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.325
|
8.149
En Yüksek
8.404
16:5926,8948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0583
|Açılış
|: 26,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8200
|
26,9220
En Düşük
26,5487
16:5928,9076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1780
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
28,9630
En Düşük
28,4397
16:591.664,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,73
|Açılış
|: 1.664,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,92
|
1.668,38
En Düşük
1.637,43
BIST En Aktif Hisseler16:59
|RYGYO
|23,76
|102.517.184
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,66
|80.743.899
|% 10,00
|
|QNBFL
|336,70
|2.358.584
|% 10,00
|
|YBTAS
|80.300,00
|2.377.201
|% 10,00
|
|SUMAS
|169,40
|1.278.292
|% 10,00
|
|ONCSM
|213,30
|84.324.492
|% -10,00
|
|OFSYM
|91,80
|217.942.083
|% -10,00
|
|TATEN
|72,60
|532.644.686
|% -9,98
|
|TUKAS
|10,61
|1.196.651.514
|% -9,70
|
|ULAS
|20,60
|11.308.252
|% -9,65
|
|KOZAL
|33,04
|8.346.674.558
|% 6,86
|
|KZGYO
|47,32
|5.574.782.132
|% 6,62
|
|THYAO
|236,70
|5.371.689.457
|% -2,71
|
|ENKAI
|35,38
|5.063.051.502
|% 3,33
|
|ISCTR
|23,14
|4.745.294.324
|% -6,32
|
|ZOREN
|5,10
|2.541.105.391
|% 0,20
|
|EKGYO
|9,10
|3.439.701.817
|% -4,01
|
|SKBNK
|5,73
|1.592.336.607
|% 3,80
|
|KOZAL
|33,04
|8.346.674.558
|% 6,86
|
|KLGYO
|3,34
|760.688.710
|% 0,00
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8640
|26,8948
|% 0,22
|
|Euro
|28,8962
|28,9076
|% 0,62
|
|Sterlin
|33,5781
|33,7465
|% 0,66
|
|Frank
|30,0220
|30,2029
|% 0,31
|
|Riyal
|7,1441
|7,1799
|% 0,15
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.926
|6,57
|
|Altın Gr.
|1.664
|1.664
|8,09
|
|Cumhuriyet
|11.314
|11.485
|36,00
|
|Tam
|11.061
|11.141
|32,00
|
|Yarım
|5.547
|5.593
|17,00
|
|Çeyrek
|2.765
|2.797
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,09
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|19,91
|19,93
|0,13
|
|B. Petrol
|90,99
|90,99
|0,34
|
Seans Raporu
16:59
daha fazla
-
17:14MERCN
Yüzde -5.06 oranında düşüşle 38.24 lira fiyatla işlem gören hissede 978, 585 adet işlem
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17:13XU100
Endeks 8, 174 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 82 altında . İşlem hacmi 137, 006.00 milyon TL de
-
17:13ENERY
Yüzde -9.22 oranında düşüşle 186.20 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 369, 814 adet işlem
-
17:12IZENR
Yüzde -6.43 oranında düşüşle 60.35 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 840, 540 adet işlem
-
17:11ANGEN
Yüzde -5.31 oranında düşüşle 18.56 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 808, 397 adet işlem