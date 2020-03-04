***VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
04.03.2020 16:27
***VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. tarafından Kuruluşumuza yapılan başvuruya istinaden, 04.03.2020 tarihinde 61.464,734 TL nominal değerde B grubu Nama kaydi pay (ISIN Kod: TREVKFB00035), D grubu Nama kaydi paya (ISIN Kod : TREVKFB00019) dönüştürülmüştür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824197
BIST
16:47111.838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 630,79
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.899
En Düşük
110.678
16:476,0966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0070
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,1430
En Düşük
6,0637
16:476,7818
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0441
|Açılış
|: 6,7780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,8556
En Düşük
6,7687
16:47321,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,22
|Açılış
|: 321,10
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,01
|24.214.086
|% 19,86
|
|YKGYO
|3,31
|38.214.553
|% 19,06
|
|OZBAL
|2,07
|16.033.006
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,88
|3.611.955
|% 14,84
|
|TKNSA
|8,86
|348.864.041
|% 9,79
|
|SELGD
|1,43
|48.741
|% -9,49
|
|SAMAT
|2,22
|7.295.462
|% -6,33
|
|SAYAS
|3,23
|2.159.332
|% -5,83
|
|DOKTA
|24,84
|330.414
|% -5,19
|
|EGCYO
|0,37
|22.144
|% -5,13
|
|ASELS
|30,40
|1.505.219.126
|% -0,26
|
|THYAO
|11,89
|933.992.318
|% -2,70
|
|GARAN
|10,51
|544.857.539
|% 3,14
|
|KARSN
|1,93
|534.440.379
|% 1,58
|
|HALKB
|6,40
|372.052.572
|% -1,39
|
|KARSN
|1,93
|534.440.379
|% 1,58
|
|ODAS
|2,13
|323.579.880
|% -2,29
|
|EKGYO
|1,49
|203.196.765
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,56
|305.848.837
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,34
|156.508.857
|% -2,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7969
|7,8360
|% 0,06
|
|Frank
|6,3436
|6,3818
|% -0,26
|
|Riyal
|1,6199
|1,6280
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.639
|3,34
|
|Altın Gr.
|322
|322
|0,94
|
|Cumhuriyet
|2.133
|2.165
|32,00
|
|Tam
|2.124
|2.177
|33,52
|
|Yarım
|1.026
|1.053
|16,21
|
|Çeyrek
|515
|526
|8,10
|
|Gümüş.Ons
|17,16
|17,19
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|-0,01
|
|B. Petrol
|52,53
|52,53
|0,67
|
Seans Raporu
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