***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.04.2015Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYurtdışı Tahvil İhracı Hk.İlgi: a) 03.04.2013 tarihli özel durum açıklamamızb)17.04.2015 tarihli özel durum açıklamamızİlgi "a" da kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulduğu ve program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği,İlgi "b" de kayıtlı açıklamamız ile GMTN programı sözleşmesel boyutunun 7 milyar ABD Dolarına arttırıldığı duyurulmuştu.Bu kapsamda, Bankamızca Türkiye dışında yerleşik nitelikli kurumsal yatırımcılara, ABD Doları cinsinden tahvil ihracı düzenlenmesi için : Banca IMI, Emirates NBD Capital, Goldman Sachs International, ICBC, NatWest Markets, Societe Generale, Standard Chartered Bank (B&D).yetkilendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815055BIST