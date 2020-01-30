***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.01.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 29.01.2020 tarihli özel durum açıklamamızİlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kapsamında, yurtdışında nitelikli kurumsal yatırımcılara satılmak üzere ABD Doları cinsinden tahvil ihracı düzenlenmesi için Banca IMI, Emirates NBD Capital, Goldman Sachs International, ICBC, NatWest Markets, Societe Generale, Standard Chartered Bank (B&D) yetkilendirildiği duyurulmuştu.Bu kapsamda yurtdışı tahvil ihracına ilişkin yatırımcılardan talep toplama süreci tamamlanmış olup nominal tutarı 750 milyon Amerikan Doları, itfa tarihi 5 Şubat 2025 olan sabit faizli, 5 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli tahvillerin kupon oranı %5,25 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815501BIST