***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.01.2020 19:26
***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 29.01.2020 tarihli özel durum açıklamamız
İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kapsamında, yurtdışında nitelikli kurumsal yatırımcılara satılmak üzere ABD Doları cinsinden tahvil ihracı düzenlenmesi için Banca IMI, Emirates NBD Capital, Goldman Sachs International, ICBC, NatWest Markets, Societe Generale, Standard Chartered Bank (B&D) yetkilendirildiği duyurulmuştu.
Bu kapsamda yurtdışı tahvil ihracına ilişkin yatırımcılardan talep toplama süreci tamamlanmış olup nominal tutarı 750 milyon Amerikan Doları, itfa tarihi 5 Şubat 2025 olan sabit faizli, 5 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli tahvillerin kupon oranı %5,25 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815666
BIST
18:05119.850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 160,17
|Açılış
|: 119.231
|
|Önceki Kapanış
|: 119.689
|
119.872
En Düşük
118.256
18:055,9787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0190
|Açılış
|: 5,9760
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9590
|
5,9878
En Düşük
5,9563
18:056,6027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0418
|Açılış
|: 6,5840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5480
|
6,6101
En Düşük
6,5593
18:05303,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,16
|Açılış
|: 303,22
|
|Önceki Kapanış
|: 302,06
|
305,17
En Düşük
301,80
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|3,39
|52.010.681
|% 19,79
|
|SAMAT
|2,80
|35.207.683
|% 10,67
|
|BEYAZ
|4,18
|3.516.096
|% 10,00
|
|PENGD
|3,41
|60.577.169
|% 6,90
|
|ESCOM
|2,57
|5.123.539
|% 6,20
|
|HUBVC
|25,68
|8.771.400
|% -20,00
|
|RYGYO
|5,41
|4.256.985
|% -19,97
|
|RYSAS
|5,90
|10.654.104
|% -19,95
|
|TKNSA
|7,04
|7.697.548
|% -19,91
|
|NATEN
|15,60
|21.377.718
|% -19,50
|
|THYAO
|13,83
|2.048.752.161
|% -1,78
|
|IPEKE
|9,89
|656.526.691
|% 1,33
|
|KRDMD
|2,81
|573.892.269
|% -0,71
|
|ODAS
|2,03
|523.551.523
|% -4,69
|
|GARAN
|12,10
|515.799.936
|% 2,11
|
|ODAS
|2,03
|523.551.523
|% -4,69
|
|KRDMD
|2,81
|573.892.269
|% -0,71
|
|EKGYO
|1,66
|276.252.013
|% -0,60
|
|TSKB
|1,38
|224.724.047
|% 2,99
|
|THYAO
|13,83
|2.048.752.161
|% -1,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8002
|7,8393
|% 0,91
|
|Frank
|6,1396
|6,1766
|% 0,79
|
|Riyal
|1,5882
|1,5962
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.578
|1.578
|1,07
|
|Altın Gr.
|303
|303
|1,01
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|16,00
|
|Tam
|1.999
|2.049
|17,17
|
|Yarım
|966
|991
|8,31
|
|Çeyrek
|485
|496
|4,15
|
|Gümüş.Ons
|17,86
|17,91
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,07
|
|B. Petrol
|57,88
|57,88
|-1,03
|