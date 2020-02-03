***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.02.2020 18:14
***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 23.12.2019 tarihli özel durum açıklamamız.
Bankamız, ilgide kayıtlı açıklama ile 2 Şubat 2015 tarihinde ihraç edilen 500 milyon ABD Doları tutarındaki 10 yıl vadeli ve 5. yılsonunda erken itfa opsiyonuna sahip Basel 3 uyumlu sermaye benzeri tahvilin (katkı sermaye) erken itfa opsiyonunun kullanılmasına karar verildiğini ve Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulundan erken itfa opsiyonunun kullanılmasına ilişkin gerekli iznin alındığını duyurmuştu.
Söz konusu tahvilin itfası 3 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816793
BIST
18:05119.243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 102,72
|Açılış
|: 119.437
|
|Önceki Kapanış
|: 119.140
|
119.784
En Düşük
118.762
18:055,9852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 5,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9863
En Düşük
5,9764
18:056,6220
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0164
|Açılış
|: 6,6080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6407
En Düşük
6,6068
18:05303,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -2,03
|Açılış
|: 303,35
|
|Önceki Kapanış
|: 305,37
|
306,44
En Düşük
302,18
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|11,46
|7.820.129
|% 20,00
|
|CELHA
|9,96
|4.624.450
|% 20,00
|
|RYSAS
|8,49
|18.982.194
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,78
|9.645.475
|% 19,88
|
|ISATR
|253.000,00
|253.000
|% 15,00
|
|SODSN
|14,40
|111.454
|% -10,00
|
|BEYAZ
|4,14
|2.889.135
|% -9,80
|
|ATSYH
|1,05
|134.115
|% -7,08
|
|EGCYO
|0,44
|122.850
|% -6,38
|
|KPHOL
|3,02
|55.794
|% -5,63
|
|THYAO
|13,84
|1.707.432.683
|% 1,17
|
|SISE
|5,58
|1.164.710.649
|% 0,36
|
|ODAS
|2,19
|632.194.439
|% 3,30
|
|PETKM
|4,11
|569.432.115
|% 1,99
|
|TRKCM
|4,11
|566.200.081
|% 1,99
|
|ODAS
|2,19
|632.194.439
|% 3,30
|
|SISE
|5,58
|1.164.710.649
|% 0,36
|
|TSPOR
|3,06
|445.688.090
|% 12,50
|
|PETKM
|4,11
|569.432.115
|% 1,99
|
|ALBRK
|1,70
|228.398.456
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7568
|7,7957
|% -1,56
|
|Frank
|6,1698
|6,2070
|% -0,31
|
|Riyal
|1,5903
|1,5983
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.576
|-11,02
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-2,03
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|-9,78
|
|Yarım
|967
|992
|-4,73
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,36
|
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,66
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,08
|
|B. Petrol
|54,94
|54,94
|-1,68
|