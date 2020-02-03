***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 23.12.2019 tarihli özel durum açıklamamız.Bankamız, ilgide kayıtlı açıklama ile 2 Şubat 2015 tarihinde ihraç edilen 500 milyon ABD Doları tutarındaki 10 yıl vadeli ve 5. yılsonunda erken itfa opsiyonuna sahip Basel 3 uyumlu sermaye benzeri tahvilin (katkı sermaye) erken itfa opsiyonunun kullanılmasına karar verildiğini ve Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulundan erken itfa opsiyonunun kullanılmasına ilişkin gerekli iznin alındığını duyurmuştu.Söz konusu tahvilin itfası 3 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816793BIST