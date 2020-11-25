***VAKFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
25.11.2020 17:48
***VAKFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [VAKFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
16/10/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Vakıf Faktoring A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFVFAS22122
Nominal Değer (TL)
118.700.000
Vade Başlangıç Tarihi
25/11/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
27/11/2020
Vadesi (Gün)
90
İtfa Tarihi
23/02/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890001
BIST
18:051.325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,49
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
1.342
En Düşük
1.323
18:057,9371
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0683
|Açılış
|: 8,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9800
|
8,0097
En Düşük
7,9150
18:059,4603
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0641
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4271
18:05462,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,56
|Açılış
|: 462,65
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
467,35
En Düşük
459,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BURVA
|62,70
|6.709.152
|% 10,00
|
|BANVT
|27,50
|16.624.923
|% 10,00
|
|CASA
|88,55
|5.400.520
|% 10,00
|
|RODRG
|14,08
|2.639.304
|% 10,00
|
|BMELK
|28,60
|3.618.930
|% 10,00
|
|KENT
|427,80
|3.689.347
|% -9,99
|
|CRFSA
|108,30
|22.374.860
|% -9,98
|
|SANFM
|15,17
|862.141
|% -9,97
|
|IZTAR
|15,28
|3.463.579
|% -9,96
|
|AVTUR
|3,29
|37.958.047
|% -9,86
|
|THYAO
|11,99
|4.354.233.791
|% 1,35
|
|KRDMD
|5,20
|4.126.615.386
|% 5,69
|
|GARAN
|9,07
|3.410.202.099
|% 0,22
|
|TSKB
|2,71
|1.382.445.525
|% 3,83
|
|TUPRS
|92,90
|1.293.906.194
|% 3,11
|
|KRDMD
|5,20
|4.126.615.386
|% 5,69
|
|TSKB
|2,71
|1.382.445.525
|% 3,83
|
|YKBNK
|3,01
|1.223.429.346
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,05
|854.133.853
|% -3,30
|
|GARAN
|9,07
|3.410.202.099
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9323
|7,9407
|% -0,81
|
|Euro
|9,4538
|9,4645
|% -0,63
|
|Sterlin
|10,6095
|10,6627
|% -0,51
|
|Frank
|8,7223
|8,7748
|% -0,32
|
|Riyal
|2,1143
|2,1249
|% -0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|2,99
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-2,36
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|16,00
|
|Tam
|3.078
|3.158
|18,74
|
|Yarım
|1.488
|1.528
|9,06
|
|Çeyrek
|746
|764
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,44
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,00
|
|B. Petrol
|48,31
|48,31
|0,53
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57AVISA
Yüzde 4.98 oranında artışla 14.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 479, 521 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 38 artarak (% 0.71 ) 1, 473
-
17:56
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, BANVT, BURVA
-
17:56XU100
Endeks 1, 329 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 33, 890.00 milyon TL de
-
17:56QNBFB
Yüzde 9.97 oranında artışla 76.65 lira fiyatla işlem gören hissede 234, 292 adet işlem