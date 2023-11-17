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***VAKFA* *KOCFN* *YKBNK* *CREAN* *ISMEN* *QNBFB* *EKTVK* *BIENY* *SKYMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

17.11.2023 17:48
***VAKFA* *KOCFN* *YKBNK* *CREAN* *ISMEN* *QNBFB* *EKTVK* *BIENY* *SKYMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Ara


***VAKFA******KOCFN******YKBNK******CREAN******ISMEN******QNBFB******EKTVK******BIENY******SKYMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [BIENY, SKYMD, ISMEN, CREAN, KOCFN, EKTVK, VAKFA, YKBNK, QNBFB]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. BIENY Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFBNYP52410 100.000.000 17.11.2023 17.05.2024 21.11.2023
- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. SKYMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKMD32413 63.670.000 17.11.2023 01.03.2024 21.11.2023
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISMD32417 619.180.000 17.11.2023 01.03.2024 21.11.2023
- Cerean Enerji A.Ş. CREAN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFCREA22416 315.000.000 17.11.2023 16.02.2024 21.11.2023
- Koç Finansman A.Ş. KOCFN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSKCTFK2511 400.000.000 03.11.2023 03.11.2025 21.11.2023
- Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. EKTVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEVKS32433 300.000.000 17.11.2023 01.03.2024 21.11.2023
- Vakıf Faktoring A.Ş. VAKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVFAS12412 375.000.000 17.11.2023 16.01.2024 21.11.2023
- Vakıf Faktoring A.Ş. VAKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVFAS22445 100.000.000 17.11.2023 15.02.2024 21.11.2023
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK32419 502.500.000 17.11.2023 01.03.2024 21.11.2023
- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK22447 600.000.000 17.11.2023 16.02.2024 21.11.2023


İlgili Şirketler [BIENY, SKYMD, ISMEN, CREAN, KOCFN, EKTVK, VAKFA, YKBNK, QNBFB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218731


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