***VAKFA* *TURSG* *VAKBN*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2022 19:30
***VAKFA******TURSG******VAKBN*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [VAKBN, TURSG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz hissedarlarından T. Vakıflar Bankası T.A.O. , Türkiye Sigorta A.Ş.'nin Şirketimizde sahip olduğu %13,71 oranındaki A ve B grubu payların tamamını satın almıştır. Konuya ilişkin T. Vakıflar Bankası T.A.O. ‘nun Şirketimizi muhatap 30/12/2022 tarihli yazısı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 29/12/2022 tarih 10461 sayılı kararı doğrultusunda alınan Şirket Yönetim Kurulumuzun 30/12/2022 tarih 93/1 sayılı kararı çerçevesinde T. Vakıflar Bankası T.A.O.' nun Şirket sermayemizdeki pay oranı %78,39'dan %92,10'a yükselmiş olup Türkiye Sigorta A.Ş.'nin sermayemizde payı kalmamıştır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091648
BIST
18:055.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 32,24
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.563
En Düşük
5.489
18:0518,7154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0101
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
18:0520,0520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0638
|Açılış
|: 20,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0520
En Düşük
19,9038
18:051.095,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,55
|Açılış
|: 1.095,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.098,43
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|37,84
|80.563.883
|% 10,00
|
|UZERB
|187,00
|14.448.371
|% 10,00
|
|SANEL
|22,88
|10.218.240
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|3.756.289
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|97.725.151
|% 9,96
|
|PRDGS
|10,00
|435.661.612
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|76.759.777
|% -9,98
|
|BRKVY
|35,46
|425.039.835
|% -9,95
|
|EMKEL
|5,31
|40.549.636
|% -5,35
|
|HEKTS
|37,62
|409.657.230
|% -5,33
|
|ASELS
|62,15
|11.039.740.439
|% 5,70
|
|THYAO
|140,90
|7.185.286.509
|% -0,98
|
|TCELL
|37,88
|5.751.903.121
|% -0,84
|
|TUPRS
|529,90
|5.538.208.863
|% 4,62
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,50
|
|EKGYO
|8,73
|4.805.348.028
|% 1,28
|
|DOHOL
|10,58
|3.924.080.426
|% 4,34
|
|YKBNK
|11,81
|3.329.174.793
|% -1,58
|
|ISCTR
|12,77
|3.307.885.736
|% -1,16
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7082
|18,7154
|% 0,05
|
|Euro
|20,0243
|20,0520
|% 0,32
|
|Sterlin
|22,5466
|22,6597
|% 0,18
|
|Frank
|20,2024
|20,3241
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9642
|4,9891
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|8,67
|
|Altın Gr.
|1.095
|1.095
|3,55
|
|Cumhuriyet
|7.362
|7.473
|36,00
|
|Tam
|7.392
|7.460
|27,00
|
|Yarım
|3.579
|3.646
|13,00
|
|Çeyrek
|1.795
|1.822
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,36
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,47
|84,47
|1,01
|