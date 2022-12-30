***VAKFA* *TURSG* *VAKBN*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VAKFA******TURSG******VAKBN*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [VAKBN, TURSG]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz hissedarlarından T. Vakıflar Bankası T.A.O. , Türkiye Sigorta A.Ş.'nin Şirketimizde sahip olduğu %13,71 oranındaki A ve B grubu payların tamamını satın almıştır. Konuya ilişkin T. Vakıflar Bankası T.A.O. ‘nun Şirketimizi muhatap 30/12/2022 tarihli yazısı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 29/12/2022 tarih 10461 sayılı kararı doğrultusunda alınan Şirket Yönetim Kurulumuzun 30/12/2022 tarih 93/1 sayılı kararı çerçevesinde T. Vakıflar Bankası T.A.O.' nun Şirket sermayemizdeki pay oranı %78,39'dan %92,10'a yükselmiş olup Türkiye Sigorta A.Ş.'nin sermayemizde payı kalmamıştır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091648BIST