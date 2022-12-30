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***VAKFA* *TURSG* *VAKBN*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.12.2022 19:30
***VAKFA* *TURSG* *VAKBN*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***VAKFA******TURSG******VAKBN*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [VAKBN, TURSG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz hissedarlarından T. Vakıflar Bankası T.A.O. , Türkiye Sigorta A.Ş.'nin Şirketimizde sahip olduğu %13,71 oranındaki A ve B grubu payların tamamını satın almıştır. Konuya ilişkin  T. Vakıflar Bankası T.A.O. ‘nun Şirketimizi muhatap 30/12/2022 tarihli yazısı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 29/12/2022 tarih 10461 sayılı kararı doğrultusunda alınan Şirket Yönetim Kurulumuzun 30/12/2022 tarih 93/1 sayılı kararı çerçevesinde T. Vakıflar Bankası T.A.O.' nun Şirket sermayemizdeki pay oranı %78,39'dan %92,10'a yükselmiş olup Türkiye Sigorta A.Ş.'nin sermayemizde payı kalmamıştır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091648


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Çeyrek 1.795 1.822 6,00  
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