***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
19.04.2021 11:46
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Anonim Şirketi (E&Y)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
06.04.2021
Tescil Tarihi
16.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
16.04.2021-10311
Açıklamalar
2021 yılı için Bağımsız Denetim hizmetleri alınması konusunda Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Anonim Şirketi( E&Y) ile sözleşme imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929072
BIST
13:381.395
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -12,66
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.390
13:388,0750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0172
|Açılış
|: 8,0550
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|Önceki Kapanış
|: 8,0700
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8,0953
En Düşük
8,0317
13:389,7289
En Yüksek
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|: 0,58%
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|Açılış
|: 9,6800
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
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|: 0,82%
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|Açılış
|: 464,31
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|Önceki Kapanış
|: 460,38
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464,80
En Düşük
459,49
BIST En Aktif Hisseler13:38
|FENER
|31,90
|23.192.385
|% 10,00
|
|TKURU
|295,30
|5.356.163
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|447.683
|% 9,95
|
|GSRAY
|3,59
|129.595.937
|% 9,79
|
|ATLAS
|1,72
|9.870.230
|% 9,55
|
|ANELE
|5,49
|56.074.775
|% -10,00
|
|SUMAS
|66,70
|102.652
|% -9,99
|
|SEYKM
|24,90
|10.349.486
|% -9,98
|
|BJKAS
|10,62
|20.202.309
|% -9,92
|
|TUREX
|14,14
|260.210.665
|% -9,65
|
|EREGL
|18,34
|1.033.711.526
|% 0,00
|
|PETKM
|6,60
|743.828.127
|% 4,27
|
|GARAN
|7,13
|705.270.179
|% -2,06
|
|QUAGR
|27,98
|600.612.028
|% -3,91
|
|SISE
|7,37
|412.791.526
|% 0,27
|
|EKGYO
|1,87
|260.888.008
|% -1,06
|
|PETKM
|6,60
|743.828.127
|% 4,27
|
|GARAN
|7,13
|705.270.179
|% -2,06
|
|PEKGY
|1,66
|125.716.558
|% -7,78
|
|YKBNK
|2,11
|154.009.955
|% -2,31
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0644
|8,0750
|% 0,21
|
|Euro
|9,7232
|9,7289
|% 0,58
|
|Sterlin
|11,1785
|11,2346
|% 0,51
|
|Frank
|8,7972
|8,8501
|% 0,84
|
|Riyal
|2,1445
|2,1553
|% 0,12
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|10,74
|
|Altın Gr.
|464
|464
|4,01
|
|Cumhuriyet
|3.072
|3.118
|7,00
|
|Tam
|3.059
|3.136
|15,00
|
|Yarım
|1.478
|1.517
|7,25
|
|Çeyrek
|741
|758
|3,63
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,14
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,80
|0,07
|
|B. Petrol
|66,73
|66,73
|-0,04
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