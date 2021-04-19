Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

19.04.2021 11:46



***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Anonim Şirketi (E&Y)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
06.04.2021
Tescil Tarihi
16.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
16.04.2021-10311
Açıklamalar

2021 yılı için Bağımsız Denetim hizmetleri alınması konusunda Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Anonim Şirketi( E&Y) ile sözleşme imzalanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929072


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:381.395
Değişim :  -0,90% |  -12,66
Açılış :  1.410  
Önceki Kapanış :  1.408  
En Yüksek
1.416 En Düşük
1.390
BIST En Aktif Hisseler13:38
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FENER 31,90 23.192.385 % 10,00  
TKURU 295,30 5.356.163 % 9,98  
ORMA 36,48 447.683 % 9,95  
GSRAY 3,59 129.595.937 % 9,79  
ATLAS 1,72 9.870.230 % 9,55  
daha fazla
13:38 Alış Satış %  
Dolar 8,0644 8,0750 % 0,21  
Euro 9,7232 9,7289 % 0,58  
Sterlin 11,1785 11,2346 % 0,51  
Frank 8,7972 8,8501 % 0,84  
Riyal 2,1445 2,1553 % 0,12  
daha fazla
13:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.787 1.787 10,74  
Altın Gr. 464 464 4,01  
Cumhuriyet 3.072 3.118 7,00  
Tam 3.059 3.136 15,00  
Yarım 1.478 1.517 7,25  
Çeyrek 741 758 3,63  
Gümüş.Ons 26,11 26,14 0,16  
Gümüş Gr. 6,79 6,80 0,07  
B. Petrol 66,73 66,73 -0,04  
Seans Raporu 13:38
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru