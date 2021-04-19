***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Anonim Şirketi (E&Y)Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021-31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi06.04.2021Tescil Tarihi16.04.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su16.04.2021-10311Açıklamalar2021 yılı için Bağımsız Denetim hizmetleri alınması konusunda Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Anonim Şirketi( E&Y) ile sözleşme imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929072BIST